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▲安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示：面對長壽時代來臨，人們關注的已不只是資產累積，而是如何在更長的人生旅程中兼顧健康照護與生活品質。（圖／翻攝畫面）

台灣正式邁入超高齡社會，當退休後的人生可能長達25年至30年，長壽帶來的不只是健康挑戰，更牽動財務、生活品質及照護準備，尤其面臨高物價與通膨壓力，「長壽成本」議題迫在眉睫。安聯人壽啟動「2026財富管理暨健康照護論壇」，以「長壽續航 財富同行」為主題，深度探討財務規劃、健康照護與失智預防三大面向。安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，面對長壽時代來臨，人們關注的已不只是資產累積，而是如何在更長的人生旅程中兼顧健康照護與生活品質。民眾可透過保障型商品因應不同人生階段的醫療與照護需求，並在自身保障與照護需求的基礎下，進一步善用投資型、利率變動型及分紅型保險商品，規劃退休現金流、穩健累積資產，或進行資產配置與傳承，協助資產有效率地傳承至下一代，讓長壽人生擁有更穩健的財務後盾與更多選擇權。當人生愈來愈長，財富管理的思維也從過去的「存夠錢」逐漸轉向「活夠好」。安聯人壽通路長呂佳勳以「財務續航，讓財富跟得上長壽人生」為題於論壇中分享，長壽時代下財務規劃面臨的三大挑戰，包括通膨侵蝕購買力、市場波動風險，以及年齡增長而增加的醫療與照護支出。呂佳勳也進一步提出「四桶金策略」作為長壽時代下的財務規劃核心目標，第一桶金為生活帳戶，透過銀行存款及貨幣市場基金等工具，預留3至5年的日常食衣住行預備金；第二桶金為成長帳戶，透過股票、ETF及基金等資產配置，追求長期增值以對抗通膨；第三桶金為保障帳戶，透過醫療、重大傷病及長期照護等保障規劃，降低突發風險對個人財務的衝擊；第四桶金則為退休帳戶，透過穩定現金流與財富傳承，提高退休生活的自主性。安聯人壽於論壇中進一步聚焦健康安心，藉由預防醫學與生活型態管理打造健康續航力，把健康觀念落實於日常，提早培養良好生活習慣，替未來可能發生的醫療與照護需求預作準備。此外，為讓大眾看見失智照護的真實處境，安聯人壽攜手天主教失智老人基金會共同拍攝紀錄片《她會忘記我，陪伴失智母親不留遺憾》，呈現照顧者面對親人罹患失智症的挑戰，以及在社會支持下與獲得照護資源的重要性。落實「全齡金融」從深化高齡友善服務韌性做起，安聯人壽「長壽續航 財富同行」論壇自台北揭開序幕，後續將巡迴台中（11/25）及高雄（11/27），持續推動長壽議題對話。