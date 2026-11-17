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金管會今（17）日公布我國115年度系統性重要銀行（D-SIBs）名單，為中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行及第一銀行等6家銀行，與去年相同，也連續7年名單不變。金管會說明，為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行的風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系之衝擊，金管會前邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，於108年12月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」，據以核算本國銀行的系統重要性得分，並指定D-SIBs。根據上述管理辦法及令釋規定，經指定為D-SIBs者，應自被指定之日次年起，分4年於各年底前平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期的壓力測試。金管會表示，目前6家D-SIBs之資本適足比率均已符合最終資本要求，並已於申報第二支柱監理審查原則相關資料時，併將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視；另D-SIBs於115年申報第二支柱壓力測試的結果，符合兩年度之合格標準。金管會也期許，6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營的穩定性及健全性。