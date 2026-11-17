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獅子座流星雨多久一次？每年11月固定登場

▲Star Walk表示，本次流星雨的輻射點位於獅子座，也就是流星看起來向外發散的起點，但不必一直盯著這個星座。（圖／starwalk）

獅子座流星雨觀測最佳時間！台灣人把握18日清晨

獅子座流星雨該朝哪裡看？肉眼就能觀測

▲觀賞獅子座流星雨不需要望遠鏡或雙筒望遠鏡，肉眼即可欣賞，1966年曾出現流星暴紀錄。（圖／starwalk）

2026年獅子座流星雨觀測資訊

一年一度的獅子座流星雨即將登場！2026年獅子座流星雨極大期落在11月18日，預估天頂每小時流星數（ZHR）約15顆，屬於中小型規模的流星雨。雖然今年預期不會出現壯觀的流星暴，但只要天氣晴朗、避開光害，仍有機會用肉眼欣賞流星劃過夜空。想觀賞的民眾，不妨把握18日清晨前的觀測時段。台北市立天文科學教育館表示，獅子座流星雨是每年固定發生的小型流星雨，活動期間約落在11月6日至11月30日，今年極大期則在11月18日。在沒有光害、天氣晴朗的理想條件下，天頂每小時流星數（ZHR）約15顆，屬於中小型規模。獅子座流星雨過去曾在1833年、1866年、1966年、1999年及2001年出現流星暴紀錄，相關大爆發約有33年週期。不過，這不代表每隔33年就一定會出現流星暴。預測指出，2099年前地球不太可能遇上足夠密集的彗星殘留物；即使彗星在2031年、2064年回歸，也未必能重現大規模流星暴，仍可能出現難以預期的特殊活動。天文觀測軟體Star Walk指出，獅子座流星雨最知名的特色，就是偶爾出現的壯觀流星暴。例如1966年，美國觀測者曾回報每秒可見約40至50顆流星。不過，多數年份的流星數量約為每小時15顆。根據國際流星組織（IMO）2026年流星雨日曆，獅子座流星雨常規極大期預計落在11月17日23時45分（UTC），換算台灣時間為11月18日上午7時45分。此外，日曆也引用另一項由米哈伊爾・馬斯洛夫提出的預測，認為另一個極大時間可能落在11月18日凌晨0時。由於台灣時間上午7時45分已接近日出後，民眾若想觀賞，建議把握11月18日凌晨至天亮前的時段，並事先確認所在地月落時間。月亮在地平線上方時，月光可能掩蓋較暗的流星，因此月落後、晨光出現前，通常是較適合的觀測時機。此外，獅子座流星雨的輻射點約在午夜升起，接近黎明時位置更高。整體而言，北半球觀測條件較佳，台灣民眾可選擇視野開闊、光害較少的地點觀賞。Star Walk表示，獅子座流星雨的輻射點位於獅子座，也就是流星看起來向外發散的起點。不過，觀測時不必一直盯著獅子座，建議將視線放在更大範圍的夜空，因為距離輻射點較遠的流星，通常會留下較長的視路徑，更容易被觀察及拍攝。觀賞流星雨不需要望遠鏡或雙筒望遠鏡，肉眼即可欣賞。建議選擇遠離城市燈光、視野開闊的地點，抵達後先讓眼睛適應黑暗約30分鐘，並避免頻繁使用手機，以免影響夜視能力。