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高雄市立空中大學攜手高市府交通局設置「空大計程車司機服務中心」，今（17）日舉辦啟用儀式，透過校園空間與教育資源的整合，打造兼具休憩、資訊及學習功能的友善服務據點。高雄空大校長陳月端表示，計程車駕駛是城市交通運輸不可或缺的重要力量，長時間穿梭於道路之間，不僅肩負接送乘客的責任，也經常面臨交通壅塞、乘客服務及工作疲勞等挑戰。期盼透過此次合作，提供駕駛朋友一處安心休憩、獲取資訊及持續學習的友善空間。陳月端指出，第一階段以建置休憩空間為主，提供電視觀賞、身心放鬆、自我健康檢測等服務，協助駕駛舒緩長時間工作的疲勞。第二階段除了提供實體休憩空間外，更希望進一步發揮大學專業教育的功能。考量計程車駕駛長時間行駛於道路上，可能面臨交通事故、車禍糾紛及相關法律問題，學校將結合專業師資，並與高雄市律師公會合作，規劃法律諮詢服務；此外，也將運用校內相關學系的專業資源，提供健康管理與理財相關知識。此外，因應高雄積極推動觀光，計程車駕駛無疑是旅客接觸城市的重要窗口，具備外語溝通能力將有助於提升服務品質。未來將優先從英語課程開始，再依據大數據分析觀光客來源及語言需求，評估推動日語、韓語等課程，希望協助駕駛提升接待國際旅客之能力。高雄空大表示，未來將持續秉持終身學習與服務社會的辦學精神，透過校園空間開放、專業師資共享及跨機關合作，讓教育資源不再受限於傳統教室，而深入不同職業及生活場域，落實「休息再出發、學習再提升」的理念，讓運將獲得更多支持，也為高雄打造更友善、優質的交通服務環境。