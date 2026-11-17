我是廣告 請繼續往下閱讀

資深藝人徐乃麟出道44年，從歌手、演員再到主持人，如今67歲的他都還活躍在演藝圈中，不過這麼多年來，徐乃麟難道沒有想要退休的念頭嗎？為此他坦言，其實自己早就想退休了，但因為覺得做電視依舊很開心，所以遲遲沒有遲下腳步。徐乃麟1982年拍廣告進入演藝圈，早期曾以藝名「狄倫」作為歌手活動，推出歌曲〈紅鞋女孩〉、〈7533967〉打開知名度，之後陸續跨足戲劇、綜藝節目，成為了台灣家喻戶曉的主持人。談到都已經出道44年，賺也賺得夠多了，為什麼沒有想要退休養老呢？徐乃麟透露，其實自己早就有退休的念頭，但因為做電視還是能讓自己感到快樂，尤其是傳遞笑聲給觀眾，讓他覺得這份工作依然有意義。徐乃麟坦言，自己對事業沒有什麼雄心壯志，只希望觀眾可以繼續守著他的節目即可。除了工作心態轉變，徐乃麟這十年間生活也有不少變化，兒女各自成家立業，他也當了阿公，因此現在對自己來說，最重要的事情就是保持身體健康，才能夠長久陪伴家人、喜愛自己的觀眾。