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秀白皮書拋「12345」市政藍圖 江啟臣拚台中超越台中

台中市長選舉唯一一場公辦電視政見發表會今（17）日晚間登場，抽中第二位發言的國民黨候選人江啟臣，在首輪闡述政見時細數過去擔任各項公職的成績，感性強調參選市長「不是為了換一個位置」，而是希望將累積的能力、經驗、視野與人脈全部帶回台中，服務大台中300萬市民。他在會前入場時也不忘公開放閃，甜笑表示「老婆就是我的幸運小物」。江啟臣於政見會開場前20分鐘抵達會場，身穿深藍色西裝搭配亮藍色領帶，造型穩重又不失亮眼。守候在門口的媒體好奇詢問他身上帶了什麼幸運小物，江啟臣當場大灑狗糧，笑稱「我的幸運小物是老婆，她今天沒有來，但給了我支持者送的好運糖果」。同時他也澄清，這兩天沒有公開行程並非閉關準備，而是「有些行程不能公開」。至於台中市最終僅剩這場公辦政見會，他則認為「這也是大部分民眾重視、認可的重要管道」。站上政見發表台後，江啟臣首輪發言一如其個人特質，表現四平八穩且不時穿插感性訴求。他一開場細數歷任不同公職的建樹，包括在行政院新聞局長時期，與前市長胡志強、導演李安合作，將電影《少年PI》拉到台中拍攝；擔任立委時，爭取國道四號豐潭段延伸與東豐快速道路新建等近500億元重大交通建設；在立法院副院長任內推動國會外交時，更是無時無刻向國際賓客行銷台中的產業與魅力，連致贈的伴手禮都全數選用台中特產。江啟臣感性表示，一直以來只要有機會，就想多為台中做一點事、讓這座城市變得更好。他強調，此次參選市長並不是為了換一個位置，而是希望把過去累積的能力、經驗、視野與人脈全部拿來奉獻給台中，帶領「台中超越台中」，成為在亞洲與世界都佔有一席之地的國際級旗艦城市。緊接著，江啟臣在鏡頭前秀出厚厚的市政白皮書，說明自己提出「12345 台中更幸福」的市政藍圖，期盼透過國際化、智慧化及永續化的「三軸轉型」，帶動城市進一步升級。具體政見包括成立「國際合作發展委員會」，整合城市外交、產業合作與會展經濟，打造國際會展城市；推動城市智慧化，將台中升級為「Smart City」；交通方面則要拚捷運藍線完工、多線齊發開工，並優先全面改善公車路網，同時透過成立「婦幼發展委員會」與續建社宅等政策，讓青年能留在台中圓夢。江啟臣最後強調，在施政原則上，市民的安全與人民的健康是絕不妥協的「重中之重」，只要涉及人命關天的事都必須優先處理。他表示自己已備妥完整的藍圖、方法與途徑，期盼在未來的「黃金十年」把握轉型契機，與市民攜手實現「台中升級、幸福加級」的願景。