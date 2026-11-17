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國民黨北市議員秦慧珠昨接受主持人賀瓏專訪，聊到秦慧珠的投資史時，透露最近才知道藍綠最窮的參選人，沒想到秦秒說「不要相信那個，報出去的財產跟實際財產不一定一樣」，賀瓏則問怎麼藏？更猜是用基金會藏，秦慧珠則反問「你在說柯文哲嗎？」讓賀瓏當場驚呼「欸！！！你的，藍白合藍白合」，秦則咳嗽說「剛剛刪掉刪掉」。秦慧珠昨接受賀瓏「開箱下班後…」專訪，被問到能否開箱股票？秦邊打開股票APP邊說已經很久沒買股票了，更嘆今天股票全綠，同時也說因為選舉所以沒時間買股票。賀瓏隨後問，是不是要申報股票？秦慧珠說，當然要申報啊，更說她買股票的故事超好笑。賀瓏則提到，前陣子才知道藍綠最窮的參選人，但秦秒搖頭說「不要相信那個，他報出去的財產跟實際財產不一定一樣」。賀瓏則追問真的能藏？要怎麼藏？秦慧珠表示她怎麼知道，也沒去打聽這個，賀瓏則說「那我猜用基金會藏？」秦慧珠則問，「你再說柯文哲嗎」，讓賀瓏當場說「欸！你的藍白合、藍白合」，秦慧珠則笑到咳嗽稱「剛剛刪掉刪掉」。