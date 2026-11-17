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美企憂遭「磷化銦」斷供報復

儘管遭到亞馬遜（Amazon）、Google、Meta、微軟等美國科技巨頭聯手反彈，《路透社》報導引述多名知情人士說法，稱美國川普政府仍計劃推動禁令，全面封殺中國製資料中心設備進口。而近期輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳的風波，更在華府政壇掀起新一波抗中浪潮，成為促使當局加速推進禁令的關鍵動力。根據《路透社》報導，美國聯邦通信委員會（FCC）基於國家安全考量，正尋求禁止新型號的中國製「光收發模組」（optical transceivers）進口至美國。這類關鍵零組件能讓數據在資料中心內的光纖電纜中以光速傳輸，是AI與雲端運算建設不可或缺的核心零組件。然而，這項禁令在美國科技界引發的反彈超乎外界想像。兩名聽取過簡報的消息人士指出，今年稍早包括亞馬遜、Google、Meta、雲端運算新創CoreWeave以及思科（Cisco）等大廠高層，均與微軟（Microsoft）一同在白宮與官員會面進行遊說。科技業高層向白宮直言，若要完全符合這項禁令要求，全面汰換中國製光收發模組，美國企業恐怕需要長達十年的過渡期。科技巨頭的強力遊說一度讓外界懷疑該措施是否會胎死腹中。但另外三名熟悉內部審議情況的匿名人士證實，這項禁令目前仍在持續推進中。報導指出，華府對中鷹派長期擔憂，北京當局可能利用中國製的光收發模組竊取敏感數據、植入惡意軟體，甚至在關鍵時刻癱瘓美國資料中心的運作。而近期黃仁勳與黃樂的桃色風暴曝光後，不僅引發國安疑慮，更讓外界把焦點轉向質疑美國商務部先前未能有效遏止輝達AI晶片走私流入中國的漏洞，使川普政府面臨必須採取更強硬立場的壓力。針對上述報導，FCC、亞馬遜、Google、Meta、CoreWeave與思科均未回應《路透社》置評請求；微軟則婉拒評論。一名白宮官員雖不願對遊說細節或禁令進度發表意見，但強調FCC近期禁止中國科技與其他外國設備的行動，已成功為美國製造業帶來數十億美元的投資，並創造數以千計的本土就業機會。這場禁令之所以讓矽谷巨頭如臨大敵，主因在於中國對該供應鏈的絕對主導地位。根據市場研究機構Counterpoint Research資料，中國掌握了全球高達三分之二的光收發模組市場。其中，新易盛以及已被美國五角大廈列入「中國軍事企業名單」的中際旭創，更是全球供應鏈霸主，美國各大雲端服務商皆是其主要客戶。美國創新基金會（Foundation for American Innovation）的報告指出，雖然美國本土企業如Coherent與Lumentum也具備可與中國企業競爭的生產技術，但其產能與規模遠不足以完全取代中國供應商。更令美企擔憂的是北京的報復手段。知情人士透露，美國科技公司在遊說時特別警告，一旦美方祭出禁令，中國極可能以禁止出口「磷化銦」（indium phosphide）作為反制，這是美國企業生產光收發模組時不可或缺的關鍵礦物，一旦供應受限，美國想要自立生產光收發模組將更加困難。事實上，川普第二任期內因北京對稀土的出口管制，整體對中政策已趨於溫和務實；然而，FCC則是川普政府內的明顯例外，過去一年來已相繼成功禁止新型號的中國無人機、機器人、電力逆變器及路由器進入美國市場，如今又將準星對準了AI時代的核心零組件。