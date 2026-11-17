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洛杉磯湖人 vs 夏洛特黃蜂

聖安東尼奧馬刺 vs 底特律活塞

NBA 11月15日完整賽程時間表（台灣時間）

比賽時間 客隊 主隊 轉播單位 運彩盤口讓分 大小分 08:30 紐約尼克 多倫多暴龍 -- 尼克讓2.5分 216.5分 09:00 波特蘭拓荒者 明尼蘇達灰狼 -- 灰狼讓2.5分 228.5分 09:00 底特律活塞 聖安東尼奧馬刺 -- 馬刺讓8.5分 220.5分 11:30 猶他爵士 洛杉磯快艇 -- 快艇讓5.5分 225.5分 12:00 夏洛特黃蜂 洛杉磯湖人 -- 湖人讓8.5分

2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

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NBA例行賽持續開打，明（18）日有5場比賽開打，焦點戰為開季打出瘋狂進攻表現的洛杉磯湖人，主場面對東區夏洛特黃蜂挑戰，唐西奇（Luka Doncic）得扛下進攻大旗，延續球隊連勝之旅。另一場強強對決，則由12連勝聖安東尼奧馬刺交手東區強敵底特律活塞，文班亞馬（Victor Wembanyama）大戰康寧漢（Cade Cunningham）率領的鐵血軍團。《NOWNEWS今日新聞》為您整理11/18的NBA例行賽賽程、轉播與賭盤分析。唐西奇歷史級火力 vs 黃蜂防守韌性唐西奇開季場均高達 39.0 分（全聯盟得分王），已連續 10 場攻下至少 30 分追平湖人隊史紀錄，前役對太陽更狂轟 43 分 9 助攻。在里夫斯缺陣的情況下，外線射手格蘭姆斯（Quentin Grimes）（前役 22 分）與後場塞克斯頓（Collin Sexton）（前役 16 分）能否分擔持球與得分壓力，決定湖人進攻能否維持高檔。黃蜂雖然整體戰績不佳，但防守效率排在聯盟前段班（場均失分第 7），開季場均失分僅 109.8 分，如何用侧翼群輪流消耗唐西奇是最大課題。禁區真空下的籃板爭奪戰湖人本季團隊籃板原本就排在聯盟後段班（第 27 名），如今先發中鋒凱斯勒（Walker Kessler）缺陣，禁區護框與卡位將面臨嚴峻考驗。不過黃蜂同樣折損了首席籃板手迪亞巴特（Moussa Diabaté）與前場威廉斯（Grant Williams），僅剩中鋒里德（Naz Reid）（場均 17.2 分）與米勒（Brandon Miller）（場均 19.2 分）支撐鋒線，雙方都必須以小陣容應戰，攻防轉換節奏可能因此加快。殘陣禁區如何抵擋文班亞馬？文班亞馬本季場均貢獻 28.6 分、11.6 籃板（籃板榜聯盟第 4），前役對爵士再度繳出 26 分 10 籃板 6 助攻 5 阻攻的全能數據。反觀活塞本戰少了先發中鋒杜倫（Jalen Duren），前場輪替僅能仰賴瑞德（Paul Reed）與柯林斯（John Collins）苦撐，無論高度、護框或籃板卡位都處於絕對劣勢。馬刺團隊籃板高居全聯盟第一，禁區得分與二次進攻將成為撕裂活塞防線的最大武器。活塞外線空間抽離 康寧漢恐陷孤立無援活塞開季能打出東區第 3 的佳績，康寧漢場均 25.7 分、7.9 助攻 的組織功不可沒。然而，球隊首席射手羅賓森（Duncan Robinson）與側翼霍蘭德（Ron Holland）、普林斯（Taurean Prince）同時掛傷號，若以賽亞·喬（Isaiah Joe）無法及時復出，活塞外線將只剩赫爾特（Kevin Huerter）能提供穩定火力。當外圍拉不開空間，馬刺便能大膽收縮防線，利用卡斯特（Stephon Castle）等年輕側翼群包夾限制康寧漢切入與傳球路線。