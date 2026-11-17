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日本前桌球國手福原愛跟江宏傑離婚後，不只再婚還產下一子，再次展開新生活的她，近日公開一系列到上海迪士尼玩的照片，不只體驗各種設施，還吃了園區特色美食，開心地說：「10年1次都沒來過，真的好後悔！」福原愛在微博發文公開一系列迪士尼照片，同時透露這是她的第一次上海迪士尼之旅，因為本來就很喜歡夢幻的園區氛圍，因此走進園區後更是玩得非常開心，期間也不忘記吃各種造型美食，表示這些食物美味到「眼淚飆出來。」除了填飽肚子，福原愛也沒有放過各種遊樂設施，接連體驗了海盜船、雲霄飛車等，讓她相當意猶未盡，直呼下次再來要連坐3次，甚至許願之後要直接入住園區飯店，沉浸在迪士尼的魔力中。福原愛與江宏傑過去曾是桌球界的最強夫妻，婚後兩人育有一對子女，可惜兩人沒能走到最後以離婚收場，現在的她已經再婚「橫濱男」，並且迎來了新生命，這次上海迪士尼之旅，雖然未能看到現任老公的照片，不過能夠感受到福原愛現在的生活相當幸福，掀起許多關注。