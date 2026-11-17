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▲沈伯洋（右）15日於士林、北投舉行台北大洋流壓軸場，總統賴清德現身站台助講。（圖／記者朱永強攝）

九合一大選倒數11天，全民關注選舉話題，連綜藝教母張小燕也包括在內，媒體人唐湘龍昨（16）日在廣播節目透露，好友張小燕傳訊息問他，不太了解為什麼沈伯洋日前在造勢場合上要穿和服，唐湘龍則說，民進黨向來在競選服飾上都比較費心。昨天上午，唐湘龍在節目《飛碟早餐》表示，一早收到張小燕傳來一張照片，對方沒有多說什麼，只對一件事有個小問號，即賴清德日前去幫沈伯洋站台，兩人在台上穿上橘色的底，胸口有號次，寫著「洋流」的造勢衣服，但她不解的是為何是日本男性和服的造型。對於張小燕的疑問，唐湘龍說「民進黨在選舉造勢的服飾上面真的挺費工的」，他表示一般的選舉場，候選人為了要凸顯自己的戰鬥性，大多都穿戰鬥背心，「但是民進黨自從蔡英文執政了之後，在打理門面這件事情上面確實就比較費心」，並說之前綠營選舉的造勢場合，大家都捨棄傳統背心而訂製制服，或是穿西裝、夾克的也很多。除了分享張小燕對選舉的關注，唐湘龍也表示，外界都希望羅大佑再次上他的廣播節目，「要再聽他再罵一次」，但唐湘龍坦言，對方近期又忙於深圳的演唱會，因此婉拒再到節目受訪。此外，唐湘龍說，羅大佑的「女性政治人物無子女」爭議言論發酵後，自己觀察沈伯洋、蔣萬安兩人的造勢狀況發現「台北市選舉的氣氛很明顯地在改變」，認為羅大佑事件爆發後，對之前「好像挺有把握的洋流是個壓力」。