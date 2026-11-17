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▲何欣純感謝網友稱讚，表示自己沒有那麼年輕漂亮。（圖／翻攝台中市選委會YT，2026.11.17）

結辯引蔡康永金句談「生活」 聞明星臉直呼收在心上

下屆台中市長選舉公辦電視政見發表會今（17）日晚間登場，抽中發言順序1號的民進黨候選人何欣純，在結辯階段感性引用作家蔡康永的金句「投給你想要的生活，你就贏了」。何欣純今天特別精心打扮一番，會後受訪得知有網友稱讚她今天的髮型與造型神似女星「桂綸鎂」，當場驚喜連問兩次「真的嗎？真的嗎？」隨即謙虛笑稱自己沒有那麼年輕漂亮，感謝網友讚美與造型師的幫忙。平時大多只畫淡妝跑行程的何欣純，為了今晚的電視轉播特別找專業團隊打理妝髮。剛換上新造型的她似乎有些不太習慣，臨入場受訪時還自嘲平時頭髮很容易凌亂，甚至在來會場的路上，都看到網友在線上關心她的髮型，讓她忍不住打趣回應「我今天有好好打理了一下，也稍微化了妝，但還是看得出來是何欣純。」政見會順利結束後，媒體詢問她為何在結論時選擇引用蔡康永的名言？何欣純有感而發地表示，這段時間她走遍大台中每一個地方，在基層心中看見的正是「生活」兩個字。何欣純進一步闡述，生活是市民每天都要過的日常，大家在這個城市裡究竟想要什麼樣的生活、實際發生了哪些問題需要被解決，才是市政的核心。她認為，讓所有市民的日常都能感到舒服、安全、安心，並且看得到希望、發展與未來的方向才是最重要的，因此特別引用蔡康永的金句「投給你想要的生活，你就贏了」，藉此向選民懇託。現場媒體告訴何欣純，許多觀看直播的網友紛紛留言，大讚她今晚的短髮與整體造型「很像桂綸鎂」。聽聞自己被封為「台中桂綸鎂」，何欣純彷彿瞬間飛上雲端，驚喜地睜大眼睛連問「真的嗎？真的嗎？」下一秒回過神來才連忙笑說「她比較漂亮、比較年輕啦！自己沒有那麼年輕漂亮，謝謝網友的稱讚。」她也特別感謝幫忙梳化的專業造型師，將她最美好的一面呈現給市民，「謝謝大家的稱讚，我會把它收在心上。」