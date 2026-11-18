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拉響警報組

球隊 戰績（截至11/16） 現況分析 猶他爵士 1勝13負 開季徹底崩盤且主力傷兵滿營；休賽期放棄續約並交易送走的中鋒凱斯勒（Walker Kessler）在湖人表現亮眼，重建方向備受質疑。 丹佛金塊 7勝5負 陷入「遇弱則強、遇強則弱」困境，勝場對手平均勝率僅.383，敗仗全數以雙位數分差輸給西區前段班強敵；約基奇（Nikola Jokic）手腕傷癒後三分準星暴跌，休賽期又無重大補強。 克里夫蘭騎士 8勝7負 先發五虎（哈登、米切爾、華生、莫布里、艾倫）同時在場淨效率值慘跌至 -12.4；高齡的哈登（James Harden）開季慢熱，休賽期簽下4年8800萬美元合約的華生（Peyton Watson）攻防兩端全面掙扎。 多倫多暴龍 5勝8負 休賽期豪賭引進雷納德（Kawhi Leonard），但他自10月23日後便因左膝腫脹無限期缺陣，球隊期間僅拿3勝8負；本季面對勝率高於自己的球隊戰績是難堪的 0勝7負。

▲金塊雖然前11場拿下7勝4負看似不差，但攤開賽程卻令人冷汗直流，這7場勝利的對手合計勝率僅3成83。（圖／美聯社／達志影像）

▲騎士先發五虎同時在場的99分鐘內，淨效率值竟然是慘烈的-12.4。（圖／翻攝自騎士官方X）

漸入佳境組

球隊 戰績（截至11/16） 樂觀理由與回穩跡象 紐約尼克 7勝6負 衛冕軍雖以0勝3負開局，但近期靠著4連勝重返5成勝率之上；唐斯（Karl-Anthony Towns）場均雙十並高居聯盟籃板王，布朗森（Jalen Brunson）維持頂級組織火力，核心陣容已證明具備季後賽奪冠實力。 邁阿密熱火 8勝6負 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）時代雖以4連敗開局，但隨後打出7勝2負強勢反彈；新先發五虎（字母哥、阿德巴約、湯普森、拉爾森、米切爾）淨效率值高達 +23.3，高居全聯盟同級出場時間陣容第3名。 印第安納溜馬 5勝9負 先發五虎已有4人輪流掛傷號，加上新援中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）仍在適應快節奏體系；不過王牌哈利伯頓（Tyrese Haliburton）開季前4戰狀態犀利，只要腿筋傷勢無大礙並健康歸隊，東區黑馬戰力依然不容小覷。

▲衛冕軍尼克（7勝6負）開季雖吞下0勝3負、主力陣容百回合淨勝分比上季下滑10分，但近期靠著4連勝重返5成勝率之上。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 2026-27賽季開打滿一個月，儘管82場例行賽才剛起步，但各隊的磨合陣痛、傷病隱憂與戰力落差已逐漸浮現。《今日美國》（USA TODAY）今（17）日針對開季首月表現推出「NBA恐慌指數健檢報告」，點名猶他爵士與丹佛金塊必須立刻拉響警報、甚至得提前思考補強出手，因為爵士開季1勝13負徹底崩盤，而金塊變成「只會虐菜、遇到西區前段班全數雙位數慘敗」的紙老虎，前景堪慮；反觀衛冕軍紐約尼克與邁阿密熱火雖開局顛簸，但已展現回穩跡象，球迷暫時無需過度恐慌。本季原本被預期能重返西區季後賽競爭行列的爵士，開季卻直接失速墜毀，截至16日打出全聯盟最慘的1勝13負（目前更吞下12連敗），陣中多名主力接連掛傷號。更令爵士球迷心痛的是，休賽期球團因不願開出頂薪長約而交易送走的前當家中鋒凱斯勒（Walker Kessler），如今在洛杉磯湖人打得風生水起，反觀猶他卻在積分榜上挖出巨大深坑，管理層漫長的重建計畫正承受外界嚴厲拷問。同樣被列入「恐慌名單」的還有丹佛金塊。金塊雖然前11場拿下7勝4負看似不差，但攤開賽程卻令人冷汗直流，這7場勝利的對手合計勝率僅3成83，而他們吞下的每一場敗仗（包含今日主場不敵鳳凰城太陽），全數是以「雙位數分差」慘敗給西區排名在自己之上的強敵。三屆MVP約基奇（Nikola Jokic）自上季手腕傷勢復出後外線準星大幅下滑，讓對手得以採取截然不同的防守策略；在二當家穆雷（Jamal Murray）已維持高檔表現的情況下，金塊上季首輪出局後休賽期卻毫無重大補強，面對西區列強毫無招架之力，管理層確實該認真考慮出手調整陣容。東區方面，上季打進東區決賽的克里夫蘭騎士（8勝7負）也亮起紅燈。日前因全美航空停飛導致主力無法及時趕到客場，騎士改由替補陣容出戰達拉斯獨行俠反而打得更流暢，徹底凸顯先發五虎的低迷，哈登（James Harden）、米契爾（Donovan Mitchell）、華生（Peyton Watson）、莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）同時在場的99分鐘內，淨效率值竟然是慘烈的-12.4，其中高齡的哈登開季慢熱，休賽期簽下4年8800萬美元合約的華生更在攻防兩端全面掙扎。多倫多暴龍（5勝8負）休賽期豪賭交易來雷納德（Kawhi Leonard），期盼補齊關鍵時刻得分火力，不料雷納德自10月23日後便因左膝腫脹無限期接受復健治療，導致暴龍近11戰苦吞8敗（含一波4連敗），且本季面對勝率高於自己的球隊戰績是難堪的0勝7負，爭冠藍圖正面臨嚴峻考驗。相較於上述四支球隊，部分開局不順的勁旅則被評為「無須過度恐慌」。衛冕軍尼克（7勝6負）開季雖吞下0勝3負、主力陣容百回合淨勝分比上季下滑10分，但近期靠著4連勝重返5成勝率之上，中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）場均雙十且高居聯盟籃板王，布朗森（Jalen Brunson）依舊是頂級進攻發動機，衛冕軍有足夠本錢慢慢找回冠軍節奏。至於迎來「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的熱火（8勝6負），雖然開季苦吞4連敗一度引發質疑，但隨後打出7勝2負強勢反彈（截至今日已5連勝）。由阿德托昆博、阿德巴約（Bam Adebayo）、湯普森（Klay Thompson）、拉爾森（Pelle Larsson）與米切爾（Davion Mitchell）組成的先發陣容，淨效率值高達驚人的+23.3，在全聯盟同等級出場時間的陣容中僅次於馬刺與湖人；而印第安納溜馬（5勝9負）雖受困於哈利伯頓（Tyrese Haliburton）腿筋傷勢與祖巴茨（Ivica Zubac）磨合陣痛，但只要哈利伯頓健康歸隊，東區黑馬本色依然不容小覷。