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▲2026亞冠賽中華隊張仁瑋，鎖定韓國隊李路雲失投變速球，一棒擊出兩分砲。（圖／截圖自NPB+）

中信兄弟張仁瑋在今年的亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）表現亮眼，擊出2支全壘打，其中一發出現在關鍵的「台韓大戰」。據韓媒報導，韓國隊投手李路雲透露，情蒐報告顯示，張仁瑋不擅長打變速球，但因為自己失投而被敲全壘打。攤開進階數據，張仁瑋本季對變速球相當苦手，尤其是九宮格7、8號位的變速球，打擊率僅0.067，但內角9號位打擊率卻高達0.667，而這顆失投球張仁瑋也沒放過，讓李路雲留下遺憾。本屆亞冠賽，張仁瑋成為中華隊最強核彈頭，對澳洲隊擊出陽春砲，面對韓國隊時，在球隊落後2分的情況下，擊出一發2分打點的追平轟。據韓媒《Xportsnews》報導，韓國隊先發投手李路雲直言，情蒐報告顯示，張仁瑋不太會打變速球，所以當下配了變速球，但因為失投才被擊出全壘打。據《灼見運動數據》進階數據來看，張仁瑋本季對變速球確實相當苦手，打擊率僅0.204，若細分進壘角度，當變速球投到九宮格7、8號位以及外角低追打區時，打擊率僅有0.067。「台韓大戰」當天，李路雲面對張仁瑋的首打席，在取得2好1壞的優勢後，連續2顆變速球往8號位塞，最後將張仁瑋三振出局。兩人交手的第二打席，李路雲改變配球策略，完全沒有投變速球，改以指叉球、卡特球與速球三振張仁瑋。第三打席李路雲想複製首打席的結果，在1好1壞的情況下投出變速球（NPB+系統為卡特球），不過球並未往張仁瑋的弱點區域走，反而往內角9號位跑。雖然張仁瑋不擅長打外角變速球，但他本季對內角低的變速球反而很有一套，打擊率高達0.667，即便揮空率偏高，但擊中球就有高機率形成安打。有趣的是，張仁瑋本季在兩出局一壘有人的情況下，17打數僅3安打、打擊率0.176。而這顆掉進他熱區的失投變速球，正好被張仁瑋逮到，形成一支兩分砲，擊球初速156公里、角度33度。這也證實李路雲所描述的以變速球對決張仁瑋，但因失投而挨轟。