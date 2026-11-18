我是廣告 請繼續往下閱讀

演藝圈夫妻檔寇乃馨、黃國倫兩人結婚多年，不時會登上節目分享老夫老妻生活，一次寇乃馨在《小姐不熙娣》節目中，聊到自己曾經苦口婆心勸黃國倫，打電腦之餘也要不時站起來活動筋骨，接著表示「我可不是那種會幫你推輪椅的女人喔」，沒想到這句話卻讓老公大發飆，怒罵：「妳這個毒婦！」寇乃馨在節目中透露，黃國倫在家裡總是坐在小椅子上打電腦，但因為現在很健康資訊都會說「坐久了會肌力流失」，且會增加猝死的風險，為了讓老公可以健康百歲，寇乃馨接著對黃國倫放話，「我跟你講喔，我寇乃馨可不是那種會幫你推輪椅的女人喔！」前面的一番苦口婆心就已經讓黃國倫有些不爽了，想不到這句話一說出來，更是讓他直接炸鍋，「我就知道！妳就是一個沒有愛心的女人，妳寇乃馨就是一個毒婦！妳這種毒婦以後一定會推輪椅從山崖上推下去！」想不到在一旁聽話的沈世朋也超有同感，透露老婆李新雖然在自己老了願意幫忙推輪椅，但是她威脅自己，「冬天推你去吹風，夏天推你去曬太陽，渴了就給你喝苦瓜汁，苦死你！」不僅如此，李新為了老公的健康，她還警告對方不准使用呼吸器，不然她一定會「一開一關一開一關」，讓老公不敢不聽自己的苦口婆心，種種發言笑翻現場其他來賓。