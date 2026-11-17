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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情醜聞連環爆，加上被質疑違規將晶片出售給中國，黯然辭去執行長職務下台。對此，財信傳媒董事長謝金河今（17）日在臉書連續發文評論，認為黃仁勳誤判地緣政治局勢，以為可以在美中角力下左右逢源，如今跌得滿身傷，「台灣也成為最大受害者」。謝金河表示，儘管台北101「為他點燈送暖，馬斯克，輝達的員工都聯名希望他重返輝達，但接下來的國安聽證才是重點！」謝金河認為，黃樂是不是中國女間諜如今看起來已是次要，「關鍵的核心是國安，也就是說中國可以源源不絕取得高階AI晶片，黃仁勳可能是當事人，甚至美超微（Supermicro）的事件可能他也是局中人」。謝金河指出，「這次白宮反中建置派在共和黨大敗，川普跛腳後發動攻勢，看起來國務卿盧比奧，財政部長貝森特扮演重要角色」。貝森特日前受訪時明確反對黃仁勳回任CEO，建議輝達從外部找人，之後又有媒體報導黃仁勳三度求見盧比奧被拒。謝金河表示，黃仁勳從穿唐裝，穿花襖卯足全力打開中國市場，「過去一年多，他力捧中國，甚至說出中國AI打敗美國的話，後來才改口」。謝金河強調，「這些年，透過新加坡，馬來西亞，輝達受管制晶片源源透過第三地進入中國，現在發現黃樂的先生是空殼公司Megaspeed的老闆，進口48億美元輝達晶片，這次緋聞破口也發生在這裡」。謝金河認為，過去黃仁勳有「川普護體」，雖然白宮國安建置派很惱火，但無法對他下手。然而期中選舉川普大敗後，白宮國安建置派終於找到出手機會，於是迅速將黃仁勳趕下台，且加強擴大晶片管制，同時把新加坡，馬來西亞，印尼，泰國，巴西，挪威，南非列入管制國家，「下一步，，那些偷偷把產品賣給中國的供應鏈成員，可能會受到很大衝擊，」。謝金河強調，黃仁勳「心中的中國夢未醒，恐怕很難重返輝達！黃仁勳自認聰明絕頂，以為可以在美中角力下左右逢源，如今跌得滿身傷，」。謝金河在另一篇文章中又指出，輝達的高階晶片透過地下管道源源不絕地湧入中國也加快中國在大型語言模型LLM的威力，如今黃仁勳下台，「反對把AI高階晶片賣給中國的白宮建置派主導戰局，看起來已提前對高階晶片出口中國加強管制，台灣幾個月前也加緊查緝，有人被收押，賣中國的地下管道被堵住，也影響到中國AI產業的發展」。謝金河表示，「這幾個月來，我發現中國AI股跌勢猛烈，智譜從7月起就急速下跌，昨天智譜重挫54.8港元，跌幅13.42％，股價跌至347港元，今天再跌18.6港元，最低跌到328港元，股價在四個月內下跌89％。稀宇科技昨天重挫18.04％，股價跌至124.4港元，今天又跌7.13％，股價剩下114.5港元，這四個月下挫91.4％，追買在高點的人已經所剩無幾」。謝金河指出，「中國和AI有關的晶片公司從寒武紀，沐曦，壁仞，摩爾線程等股價都是腰斬等級。快閃記憶體的兆易創新從1248港元跌到176港元也很可怕。記憶體的中芯國際，華虹也慘跌！我感覺在白宮鷹派對黃仁勳出手之前，他們已經把中國的漏洞堵住了」。謝金河感慨，「這些年，黃仁勳努力向全世界洗腦，表示晶片若不賣給中國，他們自力研發可能更快超越美國，但事實不是這樣！這次記憶體的海力士，三星本益比跌到剩下三倍，是三星技術被中國偷走，長鑫存儲加大量產，市場擔心中國可能把記憶體價格打爛！」謝金河最後強調，「中國的AI如果沒有美國的高階晶片支援，中國沒有想像中那麼厲害！黃仁勳努力告訴大家中國很偉大，看起來是要把輝達的晶片賣到中國」。