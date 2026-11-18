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▲克勞福德特別點名6位場均出賽超過30分鐘的2026梯菜鳥：勇士前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）毫無菜鳥生澀感。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 2026-27賽季開打滿一個月，聯盟格局在休賽期多筆震撼交易與2026屆黃金新秀加盟後徹底洗牌。擁有20年NBA資歷、現任NBC球評的傳奇第六人克勞福德（Jamal Crawford）近日撰文盤點開季首月他在全聯盟觀察到的「10件大事」，從費城76人火速磨合登頂東區、文班亞馬（Victor Wembanyama）與唐西奇（Luka Doncic）的進化，到2026梯新秀全面接管比賽以及「詹杜柯里」四大老將依舊能打，全面解析新賽季的驚奇局勢。克勞福德特別點名6位場均出賽超過30分鐘的2026梯菜鳥：勇士前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）毫無菜鳥生澀感，連柯瑞（Stephen Curry）被問及本季與上季最大差別時都直言就是他；巫師狀元迪班薩（AJ Dybantsa）無所畏懼主動請纓看防亞歷山大；阿庫夫（Darius Acuff Jr.）與兩位全明星先發同場仍敢果斷出手；灰熊探花布澤爾（Cameron Boozer）延續從高中到大學的贏球基因、表現穩如磐石；威爾森（Caleb Wilson）展現宛如年輕賈奈特（Kevin Garnett）的強硬能量；彼得森（Darryn Peterson）也正逐步找回頂級得分手節奏。除了新世代崛起，聯盟四大支柱依然維持巔峰水準：柯瑞在更具戰術系統的跑位下減少身體消耗，開季數據甚至超越首座MVP賽季；杜蘭特（Kevin Durant）在帶領年輕球員成長的同時維持恐怖進攻效率；詹姆斯在費城依舊是第一個到球場、最後一個離開的自律典範，享受純粹的籃球樂趣；重披波特蘭拓荒者戰袍的里拉德（Damian Lillard）則帶著證明自己的鬥志回歸，找回最熟悉的「Dame Time」風采。克勞福德指出，網羅詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）的76人看起來已是東區最危險的球隊。陣中天賦滿溢，每晚都可能由不同人挺身而出接管戰局，且球星們在場上展現出真正願意分享球權的無私態度，磨合速度遠超外界預期。波士頓塞爾提克王牌塔圖姆（Jayson Tatum）在走過上季傷病陰霾後展現出完全健康的移動能力，場上決策毫無猶豫，不僅能在擁有大量球權時精準挑選進攻時機，也更懂得串聯綠衫軍深厚的板凳陣容；此外，新援喬治（Paul George）以偶像與前輩身分傳授當年擔任球隊一哥的經驗，更讓塔圖姆受益良多。聖安東尼奧馬刺少主文班亞馬持續找到強行主宰比賽的新方式，即便馬刺擺出三衛陣容也絲毫不影響他的統治力。克勞福德盛讚他是史上唯一「每一支精華影片都同時展現進攻與防守」的球員，覆蓋面積更勝巔峰時期的霍華德（Dwight Howard），讓對手連以為已經甩開防守的上籃都能被他從空中狠狠扇掉。接掌洛杉磯湖人進攻大權的唐西奇以絕佳體態迎接新賽季，在場上展現出如同魔術師般的比賽掌控力。克勞福德認為他已體認到自己作為歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）與詹姆斯之後新一代湖人門面的責任，無論三分球、單腳後撤步中距離還是切入都顯得游刃有餘；更驚人的是，當唐西奇下場休息時，里夫斯（Austin Reaves）接手組織竟也能打出如出一轍的進攻節奏。兩屆MVP得主亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以生涯最佳體態進入訓練營，憑藉精準的比賽節奏與場上判讀能力，在奧克拉荷馬雷霆遭遇傷病潮的情況下依舊帶領球隊穩步前進，展頂級領袖風範。達拉斯獨行俠狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）與厄文（Kyrie Irving）的搭檔化學反應極佳，兩人不僅能自由切換主控角色，甚至能執行由厄文為弗拉格掩護的「反向擋拆」，令對手防不勝防。克勞福德直言兩人場上互相欣賞、球風極具觀賞性，每當有空閒時間他絕不會錯過獨行俠的比賽。紐約尼克開季雖因休賽期縮短與奪冠後的龐大關注度而陷入慢熱，但布朗森（Jalen Brunson）與這批班底擁有全聯盟獨一無二的奪冠經驗，如今已逐步調整到位，重新展現去年6月捧起金盃時的強悍面貌。克勞福德最後總結，過去NBA每季通常只有5到6支球隊真正具備爭冠本錢，但2026-27賽季的競爭激烈程度前所未見，全聯盟多達10至12支球隊都擁有衝擊總冠軍的實力，這將成為史上最精彩、最難以預測的一個賽季。