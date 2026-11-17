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▲下屆台中市長選舉公辦政見會，三位候選人皆到場。（圖／台中市選委會提供，2026.11.17）

自爆參選是為「拿回房子」 稱觀音托夢砸120萬登記

台中市長公辦電視政見發表會今（17）日晚間登場，司法正義黨候選人洪麗華大談少子化與水資源議題，不僅強調「台灣是很會生的族群」，主張從第二胎甚至到第10胎，全由台中市政府接手扶養，更直指孩子天生帶財、不會餓死。她還在結論時自爆已「喝了兩年的雨水」，建議民眾學她用棉花過濾雨水飲用，甚至當場向藍綠對手江啟臣、何欣純喊話「希望你們讓我吧！」奇特言論立刻成為全場焦點。現年64歲的洪麗華，早年在沙鹿鹿寮成衣商圈經營服飾店，2014年曾以無黨籍身分當選沙鹿區鹿寮里長，2018年轉戰市議員失利，2024年獲司法正義黨推薦角逐台中市第二選區立委，今年更進一步挑戰台中市長大位。晚間洪麗華搭乘宣傳車抵達政見會場，她在申論時主打少子化議題，表示自己挨家挨戶訪談發現，過去長輩動輒生5到9個、甚至生到16個孩子，證明「台灣是很會生的族群」。以前長輩生養孩子完全沒有政府補助，可見生育與經濟沒有絕對關係，且每個小孩都會「自帶財富、不會餓死」，強調這是人類與生俱來的本能。進入結辯階段時，洪麗華呼籲市民不要抽地下水，並大方分享自己收集雨水的經驗，透露自己已「喝了兩年的雨水」，只要利用棉花過濾就能獲得品質良好的飲用水。她自信表示自己最有能力推動改變，當場向國民黨候選人江啟臣與民進黨候選人何欣純喊話：「兩位參選人，希望你們讓我吧！」但也補充，若兩人提出的政見可行，她當選後也會參考採納。政見會結束後，洪麗華接受媒體聯訪，被問及為何決定參選台中市長？她竟語出驚人自爆「是被逼出來的」，聲稱有人扣押了她的房子，「太過分了，我一定要參選，一定要贏才能拿回房子。」洪麗華更自稱目前工作是「商業調查官」，透露領表當天「觀音菩薩托夢」警告她若不出來選，很多長輩將遭遇不幸，嚇得她趕緊拿出120萬元退休金繳交保證金登記，讓她相當心疼。此外，她也抱怨自己明明有去大學上課、具備碩士學歷，登記時卻遭承辦人刁難、僵持半小時才蓋章，事後選舉公報竟只刊登「高中學歷」，氣得她要求選委會必須刊登新聞澄清、還她一個公道。