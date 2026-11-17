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美股週二（17日）開盤後，各主要指數漲跌不一。市場屏息關注即將在盤後公布的輝達財報，投資人持續評估輝達首次沒有黃仁勳的財報會議所可能帶來的效應，觀望氣氛濃，早盤波動幅度不大。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌252.29點或0.49％；標普500指數下跌9.88點或0.13％；那斯達克指數下跌13.832點或0.06％；費城半導體指數上漲61.09點或0.64％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌1.46％、輝達下跌0.42％、特斯拉上漲0.29％、SpaceX上漲2.30％。記憶體類股方面，美光下跌1.34％、Sandisk下跌0.20％，SK海力士ADR股價上漲0.20％。根據《CNBC》報導，投資人翹首以盼輝達的最新財報，自上週以來，輝達股價持續下跌，雖然有許多民眾支持黃仁勳重返輝達，但知情人士透露，輝達董事會目前沒有考慮讓黃仁勳重返執行長職位。本月迄今輝達股價已下跌近24％，可能將創下自2022年4月以來的最大單月跌幅，輝達在2022年4月曾暴跌32％。盛寶銀行分析師威爾森（Neil Wilson）認為，輝達財報將非常強勁，然而強勁的財報未必足以支撐市場，因為目前還有太多其他因素在影響投資人情緒。FedWatch Advisors創辦人埃蒙斯（Ben Emons）表示，「隨著輝達的AI溢價持續消退，加上投資人重新評估圍繞其主導地位所建立的生態系是否具備持久性，整體盤勢顯得愈發脆弱。這種大環境助長了離散交易，並逐步瓦解過去主導標普500指數與那斯達克指數的極端集中現象」。另一方面，投資人也正在關注Anthropic的首次公開募股，消息人士透露，IPO定價可能會高於其提出的每股70～78美元的區間，Anthropic預計將在19日於那斯達克上市。