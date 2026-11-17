2026年ATP男子網球巡迴賽的年終最高潮——ATP年終賽（ATP Finals）正在義大利杜林火熱開打。在尋求衛冕的義大利地主名將辛納（Jannik Sinner）因膝傷退賽的情況下，本屆賽會由新科世界球王茲維列夫（Alexander Zverev）與強勢回歸的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）領銜。以下是《NOWNEWS》為您整理11月18日的重點賽事懶人包與觀戰指南。
🟡本文重點摘要
📍2026 ATP年終賽完整賽事進行時間
📍本屆ATP年終賽賽會此前賽程簡述
📍本屆賽會此前賽程簡述
📍今日比賽看點是什麼、對戰組合介紹
📍球員球風特點介紹、技戰術分析
📍2026 ATP年終賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
2026 ATP年終賽完整賽事進行時間
比賽日期：2026年11月15日至11月22日
比賽地點：義大利杜林（Turin），Inalpi Arena室內硬地球場
賽制：單雙打各取世界排名前8的選手/組合參賽，分為兩組進行單循環賽（Round Robin），每組前2名晉級四強交叉淘汰賽。比賽採三戰兩勝制。
本屆ATP年終賽參戰球員介紹
本屆單打8強分為兩個小組：
本屆ATP年終賽賽會此前賽程簡述
在首兩日的賽程中，各組種子選手紛紛順利開胡：
11月15日：茲維列夫以兩個6：4擊敗年終賽新面孔霍達爾（Rafael Jódar）；美國重砲謝爾頓（Ben Shelton）則以6：2、3：6、6：3三盤力退法國新星阿蒂爾·菲斯（Arthur Fils）。
11月16日：奪冠大熱門艾卡拉茲狀態絕佳，以兩個6：2橫掃美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）；前冠軍梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）則在首盤搶七驚險勝出後，以7：6（4）、6：3擊敗地主小將科博利（Flavio Cobolli）。
今日比賽看點是什麼、對戰組合介紹
11月18日（台灣時間）將迎來兩場極具看頭的單打強強對話：
茲維列夫 vs 謝爾頓：兩人在小組賽首戰皆順利收下勝利，本場比賽勝者將極大機率鎖定四強門票。這是新科球王與美國新生代重砲的正面交鋒。
艾卡拉茲 vs 梅德韋傑夫：兩位首戰皆以直落二贏球的前大滿貫冠軍提早對決，爭奪藍道（Ivan Lendl）組的龍頭寶座，絕對是本日最具票房號召力的頂尖賽事。
球員球風特點介紹、技戰術分析
艾卡拉茲：擁有極具侵略性的底線抽球與非凡的移動能力，擅長在回合初段就掌握控制權。他在室內硬地上的正拍壓制力將是突破對手防線的關鍵。
梅德韋傑夫：招牌的「超深遠接發球站位」與極具耐心的底線防守反擊。面對艾卡拉茲，他必須提升一發進球率，並設法將節奏拖入多拍消耗戰。
茲維列夫：經驗豐富且狀態處於巔峰，擁有強大的發球與極度穩定的雙手反拍，室內硬地作戰能力極強。
謝爾頓：球風極具爆發力，左手持拍的強力發球與上網極具威脅。若想擊敗茲維列夫，謝爾頓必須保持高一發得分率，並在對手二發時展現更多侵略性。
2026 ATP年終賽賠率與專家選擇
賽會奪冠賠率（Outright）：艾卡拉茲（1.40）最受賭盤青睞，其次為茲維列夫（4.00）、謝爾頓（7.08）與霍達爾（11.00）。
11/18單打賽事預測
茲維列夫v vs 謝爾頓：盤口看好茲維列夫（1.50）擊敗謝爾頓（2.50）。專家推薦選擇「茲維列夫以2：1獲勝」（賠率3.50），預期謝爾頓的重砲發球能拿下一盤，但茲維列夫的穩定性終將在決勝盤勝出。
艾卡拉茲 vs 梅德韋傑夫：艾卡拉茲近期手感發燙，專家一致看好其強勢的底線火力能順利壓制梅德韋傑夫。
ATP年終賽11/18 賽程表（台灣時間）
台灣地區轉播與線上串流平台
電視轉播：博斯網球台、博斯運動頻道
線上串流平台：ATP官方串流平台 Tennis TV、Hami Video（博斯頻道）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2026 ATP年終賽完整賽事進行時間
📍本屆ATP年終賽賽會此前賽程簡述
📍本屆賽會此前賽程簡述
📍今日比賽看點是什麼、對戰組合介紹
📍球員球風特點介紹、技戰術分析
📍2026 ATP年終賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
比賽日期：2026年11月15日至11月22日
比賽地點：義大利杜林（Turin），Inalpi Arena室內硬地球場
賽制：單雙打各取世界排名前8的選手/組合參賽，分為兩組進行單循環賽（Round Robin），每組前2名晉級四強交叉淘汰賽。比賽採三戰兩勝制。
本屆ATP年終賽參戰球員介紹
本屆單打8強分為兩個小組：
|賽事分組
|種子序
|球員姓名
|國籍
|備註
|John McEnroe組
|1
|Alexander Zverev
|德國
|新科世界球王
|John McEnroe組
|3
|Ben Shelton
|美國
|John McEnroe組
|6
|Arthur Fils
|法國
|John McEnroe組
|8
|Rafael Jódar
|西班牙
|首秀
|Ivan Lendl組
|2
|Carlos Alcaraz
|西班牙
|Ivan Lendl組
|4
|Daniil Medvedev
|俄羅斯
|2020年冠軍
|Ivan Lendl組
|5
|Flavio Cobolli
|義大利
|地主希望
|Ivan Lendl組
|7
|Frances Tiafoe
|美國
在首兩日的賽程中，各組種子選手紛紛順利開胡：
11月15日：茲維列夫以兩個6：4擊敗年終賽新面孔霍達爾（Rafael Jódar）；美國重砲謝爾頓（Ben Shelton）則以6：2、3：6、6：3三盤力退法國新星阿蒂爾·菲斯（Arthur Fils）。
11月16日：奪冠大熱門艾卡拉茲狀態絕佳，以兩個6：2橫掃美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）；前冠軍梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）則在首盤搶七驚險勝出後，以7：6（4）、6：3擊敗地主小將科博利（Flavio Cobolli）。
今日比賽看點是什麼、對戰組合介紹
11月18日（台灣時間）將迎來兩場極具看頭的單打強強對話：
茲維列夫 vs 謝爾頓：兩人在小組賽首戰皆順利收下勝利，本場比賽勝者將極大機率鎖定四強門票。這是新科球王與美國新生代重砲的正面交鋒。
艾卡拉茲 vs 梅德韋傑夫：兩位首戰皆以直落二贏球的前大滿貫冠軍提早對決，爭奪藍道（Ivan Lendl）組的龍頭寶座，絕對是本日最具票房號召力的頂尖賽事。
艾卡拉茲：擁有極具侵略性的底線抽球與非凡的移動能力，擅長在回合初段就掌握控制權。他在室內硬地上的正拍壓制力將是突破對手防線的關鍵。
梅德韋傑夫：招牌的「超深遠接發球站位」與極具耐心的底線防守反擊。面對艾卡拉茲，他必須提升一發進球率，並設法將節奏拖入多拍消耗戰。
茲維列夫：經驗豐富且狀態處於巔峰，擁有強大的發球與極度穩定的雙手反拍，室內硬地作戰能力極強。
謝爾頓：球風極具爆發力，左手持拍的強力發球與上網極具威脅。若想擊敗茲維列夫，謝爾頓必須保持高一發得分率，並在對手二發時展現更多侵略性。
2026 ATP年終賽賠率與專家選擇
賽會奪冠賠率（Outright）：艾卡拉茲（1.40）最受賭盤青睞，其次為茲維列夫（4.00）、謝爾頓（7.08）與霍達爾（11.00）。
11/18單打賽事預測
茲維列夫v vs 謝爾頓：盤口看好茲維列夫（1.50）擊敗謝爾頓（2.50）。專家推薦選擇「茲維列夫以2：1獲勝」（賠率3.50），預期謝爾頓的重砲發球能拿下一盤，但茲維列夫的穩定性終將在決勝盤勝出。
艾卡拉茲 vs 梅德韋傑夫：艾卡拉茲近期手感發燙，專家一致看好其強勢的底線火力能順利壓制梅德韋傑夫。
|比賽時間（台灣時間）
|賽事分組
|對戰組合
|11月18日 01:00
|男雙-小組賽
|Theo Arribage / Albano Olivetti vs Orlando Luz / Rafael Matos
|11月18日 03:30
|男單-小組賽
|Alexander Zverev vs Ben Shelton
|11月18日 18:30
|男雙-小組賽
|Christian Harrison / Neal Skupski vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
|11月18日 21:00
|男單-小組賽
|Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev
電視轉播：博斯網球台、博斯運動頻道
線上串流平台：ATP官方串流平台 Tennis TV、Hami Video（博斯頻道）