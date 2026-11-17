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2026 ATP年終賽完整賽事進行時間

本屆ATP年終賽參戰球員介紹

賽事分組 種子序 球員姓名 國籍 備註 John McEnroe組 1 Alexander Zverev 德國 新科世界球王 John McEnroe組 3 Ben Shelton 美國 John McEnroe組 6 Arthur Fils 法國 John McEnroe組 8 Rafael Jódar 西班牙 首秀 Ivan Lendl組 2 Carlos Alcaraz 西班牙 Ivan Lendl組 4 Daniil Medvedev 俄羅斯 2020年冠軍 Ivan Lendl組 5 Flavio Cobolli 義大利 地主希望 Ivan Lendl組 7 Frances Tiafoe 美國



本屆ATP年終賽賽會此前賽程簡述

今日比賽看點是什麼、對戰組合介紹

球員球風特點介紹、技戰術分析

2026 ATP年終賽賠率與專家選擇

ATP年終賽11/18 賽程表（台灣時間）

比賽時間（台灣時間） 賽事分組 對戰組合 11月18日 01:00 男雙-小組賽 Theo Arribage / Albano Olivetti vs Orlando Luz / Rafael Matos 11月18日 03:30 男單-小組賽 Alexander Zverev vs Ben Shelton 11月18日 18:30 男雙-小組賽 Christian Harrison / Neal Skupski vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori 11月18日 21:00 男單-小組賽 Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev

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2026年ATP男子網球巡迴賽的年終最高潮——ATP年終賽（ATP Finals）正在義大利杜林火熱開打。在尋求衛冕的義大利地主名將辛納（Jannik Sinner）因膝傷退賽的情況下，本屆賽會由新科世界球王茲維列夫（Alexander Zverev）與強勢回歸的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）領銜。以下是《NOWNEWS》為您整理11月18日的重點賽事懶人包與觀戰指南。比賽日期：2026年11月15日至11月22日比賽地點：義大利杜林（Turin），Inalpi Arena室內硬地球場賽制：單雙打各取世界排名前8的選手/組合參賽，分為兩組進行單循環賽（Round Robin），每組前2名晉級四強交叉淘汰賽。比賽採三戰兩勝制。本屆單打8強分為兩個小組：在首兩日的賽程中，各組種子選手紛紛順利開胡：11月15日：茲維列夫以兩個6：4擊敗年終賽新面孔霍達爾（Rafael Jódar）；美國重砲謝爾頓（Ben Shelton）則以6：2、3：6、6：3三盤力退法國新星阿蒂爾·菲斯（Arthur Fils）。11月16日：奪冠大熱門艾卡拉茲狀態絕佳，以兩個6：2橫掃美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）；前冠軍梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）則在首盤搶七驚險勝出後，以7：6（4）、6：3擊敗地主小將科博利（Flavio Cobolli）。11月18日（台灣時間）將迎來兩場極具看頭的單打強強對話：茲維列夫 vs 謝爾頓：兩人在小組賽首戰皆順利收下勝利，本場比賽勝者將極大機率鎖定四強門票。這是新科球王與美國新生代重砲的正面交鋒。艾卡拉茲 vs 梅德韋傑夫：兩位首戰皆以直落二贏球的前大滿貫冠軍提早對決，爭奪藍道（Ivan Lendl）組的龍頭寶座，絕對是本日最具票房號召力的頂尖賽事。艾卡拉茲：擁有極具侵略性的底線抽球與非凡的移動能力，擅長在回合初段就掌握控制權。他在室內硬地上的正拍壓制力將是突破對手防線的關鍵。梅德韋傑夫：招牌的「超深遠接發球站位」與極具耐心的底線防守反擊。面對艾卡拉茲，他必須提升一發進球率，並設法將節奏拖入多拍消耗戰。茲維列夫：經驗豐富且狀態處於巔峰，擁有強大的發球與極度穩定的雙手反拍，室內硬地作戰能力極強。謝爾頓：球風極具爆發力，左手持拍的強力發球與上網極具威脅。若想擊敗茲維列夫，謝爾頓必須保持高一發得分率，並在對手二發時展現更多侵略性。賽會奪冠賠率（Outright）：艾卡拉茲（1.40）最受賭盤青睞，其次為茲維列夫（4.00）、謝爾頓（7.08）與霍達爾（11.00）。茲維列夫v vs 謝爾頓：盤口看好茲維列夫（1.50）擊敗謝爾頓（2.50）。專家推薦選擇「茲維列夫以2：1獲勝」（賠率3.50），預期謝爾頓的重砲發球能拿下一盤，但茲維列夫的穩定性終將在決勝盤勝出。艾卡拉茲 vs 梅德韋傑夫：艾卡拉茲近期手感發燙，專家一致看好其強勢的底線火力能順利壓制梅德韋傑夫。