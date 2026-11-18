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金州勇士11月17日在客場以94：115慘敗給紐奧良鵜鶘，自一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷高掛免戰牌後，勇士連續兩場遭遇血洗，先後以38分差敗給馬刺、21分差輸給鵜鶘，兩戰合計狂輸59分、團隊投籃命中率僅33.3%，甚至連續兩戰在開局上演長達6分鐘一分未得的得分荒。面對球隊攻防全面崩盤的窘境，勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後直接釋出重大變陣訊號，不僅直言球隊打得毫無活力，更不排除重新洗牌先發陣容。美媒《Heavy Sports》也質疑是否應該讓名人堂球星格林（Draymond Green）暫時打替補，提升球隊進攻能力。過去一週全NBA沒有任何一支球隊出現過單場「連續6分鐘不得分」的荒唐窘境，唯有勇士包辦兩次，包括前一場對馬刺開賽6分07秒一分未得，今日面對此前連續8場失分至少113分的鵜鶘，首節再度陷入長達6分鐘得分荒，首節打完便以11：35落後多達24分。在對鵜鶘比賽中中，除了倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）苦苦支撐外，其餘三名先發格林、霍福德（Al Horford）與克萊爾（LJ Cryer）合計竟然只拿到9分。科爾賽後毫不掩飾對球隊表現的失望：「我感覺我們打得毫無衝擊力，也沒有任何活力。我希望看到球員們更積極、更有力度地空切，帶著緊迫感去打球。當球員透過空切帶動球的轉移時，球隊才能打出相互呼應的進攻。」科爾在對馬刺時曾讓梅爾頓（De'Anthony Melton）與理查德（Will Richard）先發，今日改換霍福德與克萊爾依舊收效甚微。他明確表示接下來將繼續大膽實驗陣容：「沒有柯瑞在場，我們必須嘗試不同的排列組合，找出能提供投射、拉開空間以及空切能力的陣容。現在還是賽季初期，找到正確的先發五人與優質的板凳組合是教練團的職責，但球員也必須自己找出能量與激情。」桑托斯（Gui Santos）與梅爾頓等人發揮不錯，美媒《Heavy Sports》也質疑科爾應該採取大膽舉動，在柯瑞預計12月歸隊前前暫時將未來名人堂球星格林調往板凳席。格林自2024-25賽季傷癒復出曾短暫打過2場替補後便再未離開先發，本季他雖然傳出2021-22奪冠賽季以來新高的場均6.9次助攻，但場均得分暴跌至菜鳥年以來最低的3.2分，今日賽後他也主動攬責，坦言自己的領導表現不及格。此外，在柯瑞缺陣期間被迫扛起頭號得分重任的新秀倫德伯格，雖然今日下半場強勢反彈、全場砍下28分與8籃板並上演隔扣奎因（Derik Queen）的美技，但正負值仍是全場最低的-30，近兩戰在重壓下命中率也受影響。格林賽後特別替這位菜鳥發聲，呼籲全隊降低對他的不合理期待：「我們要依靠他，但必須降低對他的期待值。在生涯第13、14場比賽就要求他直接頂替柯瑞的角色太不公平了，我們現在給他的壓力實在太大。」柯爾則認為這是倫德伯格成長必經的陣痛期：「他是菜鳥，我們確實把龐大的責任放在他肩上，這條學習曲線沒有捷徑，你必須親身經歷高低起伏。他在第一節很沮喪，我們全隊都很沮喪，但他下半場在衝擊籃框上做得好多了，我們會透過看錄影帶幫助他理解該如何進攻與成長。」目前勇士吞下3連敗戰績跌至8勝6負，在柯瑞至少還需缺陣兩周甚至近一個月的情況下，科爾恐怕必須做出艱難決定。