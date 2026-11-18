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▲黃仁勳女兒黃敏珊（如圖）。（圖／記者朱永強攝影）

▲Lori（如圖）陪黃仁勳錄節目。（圖／翻攝自愛奇藝）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情和疑似共諜風波，12日請辭執行長，他的下一步也成了全球賭盤。在加密貨幣預測市場Polymarket上，從黃仁勳會不會回鍋、誰會接班，到他會不會離婚，全都有人真金白銀下注，交易金額動輒數百萬美元。雖然矽谷大老、川普和18萬名連署者聲援黃仁勳回鍋，但下注的人顯然不太買帳。根據Polymarket最新數據（台灣時間17日晚間），押黃仁勳在11月30日前重返輝達的機率只有3％，年底前回鍋也只有8％；把時間拉長到2027年底，機率才升到30％。這個賭盤熱度驚人，總交易量已達340萬美元（約新台幣1.1億元），單日交易量就有140萬美元。「輝達下一任執行長」賭盤同樣熱鬧，總交易量達440萬美元（約新台幣1.4億元）。目前呼聲最高的是英國晶片設計大廠安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），機率18％；其次是輝達資料中心業務負責人巴克（Ian Buck），14％。押「黃仁勳不變、繼續當執行長」的有9％，和臨時執行長、財務長克瑞斯（Colette Kress）並列。其他熱門人選還包括蘋果硬體技術高層斯魯吉（Johny Srouji）7％、Palo Alto Networks執行長阿羅拉（Nikesh Arora）6％，以及川普點名的蘋果執行長庫克（Tim Cook）5％。賭盤在短短5天內大洗牌。黃仁勳請辭當天，巴克以約24.5％居冠，克瑞斯約22％緊追在後，哈斯只有約4％。後來《金融時報》報導董事會曾接觸哈斯，他的機率隨即一路飆升。最受台灣網友關注的，是黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）也被列入接班賭盤。請辭當天，她的機率約1.9％，目前降到1％。AMD執行長蘇姿丰則有2％。黃敏珊早年讀過美國烹飪學院，也曾到巴黎藍帶學甜點，後來在精品集團LVMH做行銷，2020年才從實習生進入輝達，目前是負責機器人和模擬平台的總監級主管。更誇張的是，就連黃仁勳的婚姻都成了賭注。據美國《財星》雜誌報導，Polymarket上還有一個賭盤，押黃仁勳會不會在2027年3月前離婚，相關押注金額約15.9萬美元，當時的機率是23％。事實上，早在黃仁勳下台前，賭盤就已經嗅到風向。《華爾街日報》報導董事會準備撤換他之後，押他年底前離開輝達的機率一度衝上74％。分析指出，預測市場反映的是交易者的看法，不代表事情一定會這樣發展。不過從賭盤數據來看，市場普遍認為黃仁勳短期內回鍋的希望渺茫，而輝達「新王」是誰，仍然充滿變數。