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身兼台北市長蔣萬安議題總幹事的藍委王鴻薇，她的堂妹、金融界資深經理人王鴻嬪昨日拋出震撼彈，因市府突襲拆除和平新生天橋，表態「拒投蔣萬安」。王鴻薇晚間表示，民主社會本來就有各種不同意見，她有把握把這一票拉回來。王鴻薇今晚受訪時坦言，堂妹因為和平新生天橋事件拒投，但先前北市交通局都一直有溝通跟效益的說明，還剩最後10天，她一定有信心把這一票給拉回來。至於是否會影響藍營團結氣勢，王鴻薇則說不會，表示有這麼多次選舉，很多家庭都有不同的選擇，這不是很奇怪的事情，大家都有表達意見的自由。王鴻薇的堂妹王鴻嬪17日拋出震撼彈，在社群平台表態「拒投蔣萬安」以及拒投藍議員楊植斗、耿葳、鍾沛君、李柏毅、大安區龍安里長候選人洪秋甲，主因就是，市府決策粗暴，拆除天橋後並未兌現承諾，行人空間遭到嚴重壓縮；議員面對在地居民的陳情與安全危機，楊植斗甚至在臉書公開質疑反對者不理性，其餘幾位則不是敷衍、就是電話無人接聽。王鴻嬪續道，2024年11月拆橋紛爭期間，她親自打電話向洪秋甲反映並了解情況，結果講到一半，竟然直接被掛掉電話。王鴻嬪自認是藍營的票，大安區也向來被外界視為所謂的「藍軍鐵票區」。四年前，她手裡的那張選票，正是投給了蔣萬安、楊植斗議員與洪秋甲。她清楚，在這個被貼上「鐵票區」標籤的地方，拒投的這些政治人物，也許依舊會當選，依舊會繼續一貫傲慢的態度。但越是如此，她越覺得自己必須發出聲音，「我雖不激情，但絕不無腦，更不可能被人欺負到家門口了還不吭聲」