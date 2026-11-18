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車身印滿姓名電話露餡 選戰倒數最後10天進看守所

台中檢警偵辦一起假股票投資詐騙案時，意外發現前來面交取款的王姓車手，開著一輛車身印有「行動競選服務處」字樣的轎車現身取款。警方當場將他逮捕後進一步清查身分，赫然確認王男真的是台中市某里的現任里長候選人；台中地檢署昨（17）日深夜複訊後向法院聲請羈押禁見獲准，檢警也將持續向上溯源追查幕後詐騙集團成員。台中地檢署日前接獲台中市警局第四分局通報，轄內有民眾誤信詐騙集團的「假股票投資」話術，陸續透過銀行匯款、轉出虛擬資產及面交現金等方式，前後共計遭詐騙500多萬元，中檢隨即指派打詐專組檢察官積極偵辦。昨日上午9時許，專案小組在雙方約定的面交地點周邊埋伏守候，果真看見一名王姓男子佩戴偽造的工作識別證現身，正準備向被害人收取400萬元現金，埋伏員警見時機成熟，立即一擁而上以現行犯將他當場逮捕。令現場員警傻眼的是，王姓嫌犯前來取款所駕駛的代步工具，竟然是一部車身印有「行動競選服務處」、候選人姓名及行動電話等字樣的競選宣傳車。警方起初懷疑王男冒用他人車輛犯案，進一步透過警政系統比對追查後，才驚覺這名面交車手就是車身上所印的台中市某里里長候選人本人。檢察官晚間訊問後，認定王嫌涉犯《刑法》加重詐欺取財及《洗錢防制法》一般洗錢等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及反覆實行同一詐欺犯罪之虞，向台中地方法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准；這也讓王男在選戰倒數最後10天的關鍵時刻進了看守所，無法繼續投入競選活動。