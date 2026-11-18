「我們必須仰賴他，同時得降低對他的期望。球季才剛開始，就讓他頂替柯瑞的角色，這對他來說太不公平了。」

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格林喊話：別把倫德伯格當作柯瑞替代品

從正負值-40到剃髮 倫德伯格開季14場就扛下重任

格林在返回休息室前特地走向前與他短暫交談。格林透露，他當時只是告訴這名菜鳥，在柯瑞不在場時該如何打球——答案只有一個字：「侵略性」。

傷兵滿營如何度過？勇士客場之旅迎嚴峻考驗

格林最後也點出，連敗的責任絕不能全推給一名新秀，全隊必須改善開局慢熱的毛病，拿出更多拚勁與強度。接下來，勇士還得在客場接連挑戰獨行俠與灰熊，總教練科爾（Steve Kerr）如何在殘陣中尋找止敗良方，將是這趟艱辛客場之旅的最大考驗。

在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣情況下，金州勇士正深刻體會進攻端陣痛期。近期苦吞3連敗、排名滑落到西區第9，昨戰面對鵜鶘，扛下進攻重擔的24歲菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）被拍到在場邊用毛巾摀著臉、抱頭崩潰，格林（Draymond Green）坦言，球隊對這位新人施加過多不切實際的壓力，勇士近期接連敗給火箭、馬刺與鵜鶘，進攻體系失靈的問題表露無遺。面對柯瑞缺陣留下的龐大火力與組織空缺，年僅24歲、NBA生涯才剛打滿14場比賽的倫德伯格，被迫扛起遠超乎他現階段能力與習慣定位的重任。94：115慘敗給鵜鶘後，格林直白地指出心理期待上的失衡：「我們必須仰賴他，但同時得降低對他的期望。球季才剛開始，就嘗試讓他頂替柯瑞的角色，這對他來說太不公平了。我們現在給他太多壓力，應該讓他順其自然地融入比賽節奏才對。」格林進一步強調，外界輿論無法控制，但球隊內部必須調整心態。他的言下之意並非要剝奪倫德伯格的球權，而是要求全隊停止將這名並非傳統主要持球者的新秀，視為柯瑞替代品。倫德伯格近期經歷極為劇烈的起伏，也反映出他所背負的沉重壓力，上週五85：123慘敗給馬刺比賽中，倫德伯格在禁區遭到文班亞馬（Victor Wembanyama）限制，全場13投僅1中拿下3分，正負值更是難堪的-40。賽後他坦言心理狀態正經歷掙扎，隨後甚至剪掉標誌性的髒辮，象徵「重新開始」。調整心態後，倫德伯格在對陣鵜鶘一役迅速反彈，繳出28分、8籃板與2阻攻亮眼成績。然而，球隊首節便遭對手打爆，再度吞下大比分敗仗。倫德伯格被拍到，將臉埋在毛巾裡、抱頭思索，神情十分沮喪。目前勇士最大難題，仍是柯瑞傷勢。柯瑞因右側腹斜肌撕裂傷高掛免戰牌，球團預計將於11月26日重新評估，但尚未設定具體復出時間表，外界預估他可能得缺席近1個月。在此之前，勇士急需有人分擔組織進攻重任。好消息是，此前因輕微腿筋拉傷缺陣、場均能貢獻10.4分的威廉斯（Brandon Williams），最快有望在11月22日對陣塞爾提克時復出，屆時將能為勇士帶來急需的比賽節奏與控球支援。