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洛杉磯道奇休賽季是否調整游擊防區，成為外界關注焦點。儘管貝茲（Mookie Betts）本季守備表現出色，道奇隊媒《Dodgers Nation》仍擔心繁重的游擊工作影響打擊，建議道奇向休士頓太空人交易2022年世界大賽MVP佩尼亞（Jeremy Peña），讓貝茲轉守二壘或外野，藉此減輕身體與心理負擔。科洛馬在分析專文中直言，貝茲改守游擊後在防守端的表現確實令人驚豔，但代價卻是過去兩年他在打擊區的破壞力已不如昔日MVP巔峰時期。2025年賽季至今，貝茲雖然累計敲出43發全壘打、貢獻151分打點，但整體攻擊指數（OPS）卻滑落至平庸的.753，標準化攻擊指數（OPS+）更僅有，與他生涯平均水準存在顯著落差。此外，過去幾年扮演道奇內野定海神針的37歲老將羅哈斯，已於2026年球季落幕後正式高掛球鞋引退，讓洛杉磯原本就吃緊的游擊與中線輪替更顯捉襟見肘。為了讓貝茲卸下繁重的游擊守備重擔、重新找回頂級打擊手感，《Dodgers Nation》將目光鎖定在休士頓太空人當家游擊手佩尼亞身上。這位曾奪得2022年世界大賽MVP的強打游擊手近年火力大進化，儘管佩尼亞兼具金手套級游擊守備、20轟等級長打以及大場面經驗，與道奇需求幾乎一拍即合，但科洛馬仍在報導中點出這筆交易案背後的冷酷現實，科洛馬分析指出：「佩尼亞在過去兩個賽季確實打出了全明星級別的身手，但由於他的控制權只剩2027年一年，這意味著他很難成為道奇游擊大關的『長期解決方案』。」目前道奇陣中包括大谷翔平、貝茲以及弗里曼（Freddie Freeman）在內的三大核心巨頭，皆已逐步邁入高齡化階段，制服組今冬的補強思維不僅著眼於2027年衛冕，更必須替未來數年的新陳代謝提前布局。倘若太空人因佩尼亞正值巔峰而索討過高的新秀籌碼，道奇是否願意為一名「一年後就可能投入自由市場（FA）」的明星游擊手押注農場資產，將成為決定這樁跨聯盟重磅交易能否成真的關鍵分水嶺。