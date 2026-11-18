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洛杉磯道奇休賽季除了補強，也面臨整理40人名單的壓力。美國交易資訊網站《MLB Trade Rumors》盤點本季「非續約」（non-tender）候選人，將外野手柯爾（Alex Call）與救援右投卡森斯（Jake Cousins）列入觀察名單。柯爾本季曾在慶祝勝利時，意外以釘鞋踩中大谷翔平右肘，如今可能在11月20日合約提出期限前離隊。根據大聯盟勞資規章，當地時間11月20日（台灣時間21日）是各球團針對40人名單內具備薪資仲裁資格球員提出合約報價的最後期限；一旦球團決定「不續約（Non-tender）」，該名球員無需經過讓渡（Waivers）程序，就會立即恢復自由身投入自由市場。《MLB Trade Rumors》指出，那些「薪資仲裁預估年薪與預期球場貢獻不成正比」的球員，正是這波名單清洗的頭號目標。現年32歲的道奇外野手柯爾，明年透過薪資仲裁的預估年薪約。攤開他2026年例行賽成績單，整季出賽88場僅繳出打擊率.233、1發全壘打與20分打點的平庸數據；雖然他擅長應付左投手的本領依舊在線（對左投打擊率高達.290、OPS .827），去年季後賽也曾打出.364的高水準表現，但今年季後賽卻直接被教練團移出登錄名單之外。事實上，道奇媒體《Dodgers Way》早在10月19日便引述權威媒體《The Athletic》記者伍（Katie Woo）的分析，警告柯爾極可能成為道奇今冬忍痛割捨的對象。對於關注道奇的台灣與日本球迷而言，柯爾今年最令人印象深刻的畫面，莫過於當地時間7月22日（台灣時間23日）主場擊敗費城人賽後的驚魂插曲。當時全隊正準備上場擊掌慶祝勝利，情緒亢奮的柯爾在跨越休息區柵欄時，腳上的金屬釘鞋竟不偏不倚直接踹中大谷翔平的右肘！突如其來的劇烈撞擊讓大谷當場露出痛苦神情並緊緊按住右肘，嚇壞全場球迷與教練團。雖然賽後確認並無造成結構性傷勢，但當地媒體《California Post》當時仍罕見撰文提出嚴厲批評，直言「柯爾在場邊慶祝時必須對周遭環境保持更高的警覺性」。除了柯爾之外，預估年薪為100萬美元的道奇後援右投卡森斯（Jake Cousins），也因長期傷勢復元進度與名單空間考量被納入本次候選名單。隨著台灣時間21日最後期限步步逼近，財力雄厚但同樣重視40人名單精準管理的道奇制服組，究竟會留下具備恐左功能的外野替補柯爾，還是直接清出名額迎戰自由市場，答案即將揭曉。