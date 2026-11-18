中華職棒新科冠軍味全龍，在台灣大賽封王後隨即派遣6位選手以及教練團赴日，參與日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊秋訓，成為首支全程參與軟銀隊秋訓的外隊。軟銀應援媒體《Bambies》也撰文報導龍隊在秋訓的收穫與心得。龍隊總教練葉君璋對軟銀隊的訓練設施與選手養成制度印象深刻，並直言是「亞洲最強」，放眼世界也難以找到超越軟銀隊的球隊；葉總坦言，雖然無法完整複製軟銀的模式，但能將理念帶回台灣，並打造出屬於自己的模式。
味全龍全程參與軟銀鷹秋訓 史上頭一遭
龍隊在今年台灣大賽以4勝2敗擊退中信兄弟，奪下隊史第6冠，僅休息2天就動身前往日本，全程參與軟銀鷹隊秋訓。《Bambies》直言，他國職業球隊全程參與軟銀鷹的秋訓，這在隊史上還是「頭一遭」，「過去軟銀雖曾接待來自世界各地的球隊前來視察，也收到過許多共同訓練的請求，但此前全數婉拒。」
《Bambies》指出，軟銀隊近幾年秋訓的形式有所轉變，減少了全隊集體練習，改採依據每位選手課題進行個別訓練的機制；由於依據「以體能肌力為重心」、「專注技術訓練」等不同目標徹底分組進行，要建立接待外部球隊的體制並不容易。
徐若熙成關鍵人物 軟銀、味全達成戰略結盟
而這次軟銀隊之所以首度破例接受他隊全程參與秋訓，一切的契機正是徐若熙的加盟，並以此為契機加深了兩球團的交流，在雙方簽訂戰略夥伴關係合約後，便陸續展開多項合作。《Bambies》指出，龍隊今年5月舉辦訪日觀戰團，8月在大巨蛋舉辦「鷹祭」主題日，而這次的秋季共同訓練，也是雙方締結夥伴關係時便約定好的合作計畫。
正因如此，即便剛結束台灣大賽，龍隊仍促成了部分選手參與訓練與教練團前來視察的行程。龍隊總教練葉君璋在造訪軟銀隊「筑後基地」後，神情流露出滿滿的收穫，「（剛結束球季）選手們雖然都很疲累，但能與軟銀一起訓練是非常寶貴的機會。聽說在全世界眾多球隊之中，我們是第一支獲得同意的球隊，所以無論如何都希望能讓我們參與。」
葉君璋大讚軟銀設施、養成頂級 完全是亞洲最強球隊
身為新科台灣大賽冠軍主帥，葉總稱讚軟銀隊是「亞洲最強球隊」，「在硬體設施方面，放眼世界各國球隊，我認為軟銀都是最頂級的水準。數據部門與分析師的數據管理也非常完善，放眼海外大概也很難找到超越這裡的球隊了。」此外，談到與台灣環境的差異，葉總指出，「軟銀將一軍與二軍以下的選手區分得非常明確。台灣在這方面稍微有些模糊，來到這裡之後，我非常清楚地感受到，這裡真的是一個非常能培養出選手的地方。」
《Bambies》解釋，軟銀隊各軍之間的界線極為分明，例如暫時脫離比賽、專注於特定課題強化訓練的選手會劃歸「四軍」管轄，讓選手明確掌握自己的定位與當下該做的事，進而專心投入訓練。葉總表示，「軟銀是抱持著『如何全面拉高每位選手個人能力』的理念在運作。透過明確的分級區隔，不僅能讓訓練做得更紮實，也確保了充足的（訓練時間）。」
葉總也坦言，要全部照搬模仿非常困難，「不過這次和許多協調員及教練交談，深入了解他們是用什麼樣的系統、什麼樣的理念在運作，希望以這些收穫為基礎，在我們台灣也打造出屬於我們自己能做到的模式。」龍隊選手們也異口同聲表示「還想再來參加」，可謂收穫滿滿。
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龍隊在今年台灣大賽以4勝2敗擊退中信兄弟，奪下隊史第6冠，僅休息2天就動身前往日本，全程參與軟銀鷹隊秋訓。《Bambies》直言，他國職業球隊全程參與軟銀鷹的秋訓，這在隊史上還是「頭一遭」，「過去軟銀雖曾接待來自世界各地的球隊前來視察，也收到過許多共同訓練的請求，但此前全數婉拒。」
《Bambies》指出，軟銀隊近幾年秋訓的形式有所轉變，減少了全隊集體練習，改採依據每位選手課題進行個別訓練的機制；由於依據「以體能肌力為重心」、「專注技術訓練」等不同目標徹底分組進行，要建立接待外部球隊的體制並不容易。
徐若熙成關鍵人物 軟銀、味全達成戰略結盟
而這次軟銀隊之所以首度破例接受他隊全程參與秋訓，一切的契機正是徐若熙的加盟，並以此為契機加深了兩球團的交流，在雙方簽訂戰略夥伴關係合約後，便陸續展開多項合作。《Bambies》指出，龍隊今年5月舉辦訪日觀戰團，8月在大巨蛋舉辦「鷹祭」主題日，而這次的秋季共同訓練，也是雙方締結夥伴關係時便約定好的合作計畫。
正因如此，即便剛結束台灣大賽，龍隊仍促成了部分選手參與訓練與教練團前來視察的行程。龍隊總教練葉君璋在造訪軟銀隊「筑後基地」後，神情流露出滿滿的收穫，「（剛結束球季）選手們雖然都很疲累，但能與軟銀一起訓練是非常寶貴的機會。聽說在全世界眾多球隊之中，我們是第一支獲得同意的球隊，所以無論如何都希望能讓我們參與。」
葉君璋大讚軟銀設施、養成頂級 完全是亞洲最強球隊
身為新科台灣大賽冠軍主帥，葉總稱讚軟銀隊是「亞洲最強球隊」，「在硬體設施方面，放眼世界各國球隊，我認為軟銀都是最頂級的水準。數據部門與分析師的數據管理也非常完善，放眼海外大概也很難找到超越這裡的球隊了。」此外，談到與台灣環境的差異，葉總指出，「軟銀將一軍與二軍以下的選手區分得非常明確。台灣在這方面稍微有些模糊，來到這裡之後，我非常清楚地感受到，這裡真的是一個非常能培養出選手的地方。」
《Bambies》解釋，軟銀隊各軍之間的界線極為分明，例如暫時脫離比賽、專注於特定課題強化訓練的選手會劃歸「四軍」管轄，讓選手明確掌握自己的定位與當下該做的事，進而專心投入訓練。葉總表示，「軟銀是抱持著『如何全面拉高每位選手個人能力』的理念在運作。透過明確的分級區隔，不僅能讓訓練做得更紮實，也確保了充足的（訓練時間）。」
葉總也坦言，要全部照搬模仿非常困難，「不過這次和許多協調員及教練交談，深入了解他們是用什麼樣的系統、什麼樣的理念在運作，希望以這些收穫為基礎，在我們台灣也打造出屬於我們自己能做到的模式。」龍隊選手們也異口同聲表示「還想再來參加」，可謂收穫滿滿。