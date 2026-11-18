我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇結束與打擊教練貝茲的合作關係，新聘前邁阿密馬林魚打擊教練格雷羅（Pedro Guerrero）協助調整打線。（圖／美聯社／達志影像）

2026年國聯冠軍系列賽（NLCS）意外遭密爾瓦基釀酒人投手群徹底封鎖、無緣衛冕霸業的洛杉磯道奇隊，已將2027年賽季的頭號攻擊改造目標鎖定在「破解火球」。根據洛杉磯當地媒體《Dodgers Nation》報導，道奇總經理戈梅茲（Brandon Gomes）日前在美國拉斯維加斯舉行的總經理會議（GM Meetings）上公開坦言，面對大聯盟當今的「火球時代」，高齡化嚴重的道奇打線在下半季出現明顯的速球適應力衰退，為此制服組不僅大刀闊斧改組打擊教練團，更將把提升打者應對高球速能力視為明年春訓的最高指導原則。戈梅茲在拉斯維加斯受訪時直言不諱地指出大聯盟投球環境的殘酷現狀：「整個大聯盟的球速都在持續往上飆升，早在2025年賽季，全聯盟的平均球速就已經來到94.5英里（約152.1公里）。對任何一支球隊來說，不斷摸索並找到對抗頂級速球的方法都至關重要。」道奇打線在2026年賽季後半段以及國聯冠軍賽遭釀酒人火球牛棚無情碾壓的痛處，道奇在國聯冠軍賽團隊打擊率僅有慘淡的.185。身為全聯盟野手平均年齡最高的打線之一，道奇豪華打線在賽季進入體能撞牆期後，對火球的反應速度出現了斷崖式下滑。MLB官方進階數據分析網站《Baseball Savant》的統計，揭露了道奇下半年患上「火球恐懼症」的問題。，完全失去宇宙戰艦應有的摧毀力。針對下半年打擊數據大幅滑落的深層原因，戈梅茲並未將責任推卸給球員態度，而是從結構面冷靜分析：「這可能是幾名核心打者的低潮剛好重疊在一起，也可能是整體戰術執行環節出了問題，甚至連日常賽程與輪休節奏的安排都在考量範圍內。我可以非常肯定地說，球員們每天都非常拼命訓練，這絕對不是努力不足的問題。」為了替這條擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）等巨星的高齡化打線尋找全新刺激，道奇管理層已在近日針對打擊教練改組。在未能達成續約共識後，正式結束與在道奇體系深耕長達12年的前共同打擊教練貝茲（Aaron Bates）的合作關係，並火速延攬前邁阿密馬林魚打擊教練格雷羅（Pedro Guerrero）加入教練團，擔任新任打擊教練。