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CoCo都可：全台買一送一！今粉角奶茶30元

▲外送foodpanda也請客！CoCo都可4大手搖飲料半價喝到年底。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

CoCo外送也請客！foodpanda：4大手搖飲料 半價喝到年底

先喝道：11/27莓DAY新品「買一送一」

CoCo都可超狂放送手搖飲料優惠沒在開玩笑！官方表示，今天11月18日周三好友日，全台門市開賣「粉角奶茶買一送一」！每大杯只要30元划算開喝；外送平台foodpanda還請客日焙珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶4款半價喝到年底，好康菜單一次整理。CoCo手搖飲料優惠來了！CoCo官方LINE領優惠券，使用都可訂線上點單自取，兩杯粉角奶茶只要60元、相當於每一大杯只要30元，划算喝起來。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。，包含：日式焙茶、日焙珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、粉角奶茶。提醒大家，活動限同品項且僅限外送服務，外帶自取不適用；數量有限，售完為止；實際活動詳情及辦法，以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主。推薦草莓果漿融合優格與鮮奶打成冰沙的「草莓雪優」中杯75元、另有搭配鮮奶的冰沙「草莓雪乳」中杯65元。而且兩款都選用榮獲Monde Selection世界品質評鑑金牌獎的花開茉綠茶，喝得到回甘茶韻。