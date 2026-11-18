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曾挑戰美國職業棒球大聯盟（MLB）的日本「火球男」藤浪晉太郎，新東家呼之欲出。據日媒《報知體育》、《體育日本》報導，日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊急於補強先發輪值，將網羅藤浪晉太郎。本季藤浪晉太郎僅在一軍出賽3場，防禦率6.30，季末遭到橫濱DeNA海灣之星隊釋出，但動輒160公里的火球，仍獲得歐力士隊青睞。據《報知體育》、《體育日本》報導，歐力士隊將網羅「火球男」藤浪晉太郎。現年32歲的藤浪晉太郎，高中就讀大阪桐蔭高校，達成甲子園「春夏連霸」，2012年選秀會獲阪神虎第一指名，2013年成為中央聯盟睽違46年締造單季雙位數勝投的高卒新人，榮獲新人特別賞，2015年奪下中央聯盟三振王。藤浪晉太郎在2022年季後透過入札制度轉戰大聯盟奧克蘭運動家隊，歷經巴爾的摩金鶯、紐約大都會與西雅圖水手隊後，於2025年7月加盟橫濱隊重返日本球界。本季僅在一軍出賽3場，並於9月底收到戰力外通告，由於擁有160公里的火球，加上日職58勝實績，受到歐力士隊關注。日媒分析，歐力士隊急需補強先發投手，剛動完手術的王牌投手宮城大彌與山下舜平大皆趕不上明年開季，曾谷龍平也接受了左手肘韌帶置換手術（Tommy John），明年球季中復出無望。歐力士隊明年將以九里亞蓮以及洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）為核心，補強先發戰力成為球團當務之急。在此情況下，歐力士球團看中曾風光加盟阪神虎、並挑戰過大聯盟的藤浪晉太郎，相信其所具備的實績與經驗。日媒指出，歐力士隊在10月就進行評估與調查，在昨日的戰力外測試會後，雙方正式展開交涉。