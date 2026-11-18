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▲現年41歲的小煜健身有成，很愛在社群上秀身材。（圖／翻攝自楊奇煜臉書）

▲小煜（右）和前妻言言（左）在去年9月簽字離婚，12月才公開消息。（圖／翻攝自小煜IG@yangchiyu）

男團「Lollipop 棒棒堂」成員小煜於2025年9月和護理師妻子「言言」結束5年婚姻，當時雙方發文對外稱和平分開，但會共同照顧2個小孩。而小煜今（18）日則遭週刊爆料，身邊已有新歡，他被拍到騎車載著一名長髮大眼女子約會，不過尷尬的是，狗仔跟拍期間還拍到小煜亂丟寶特瓶垃圾到排水溝，十分沒有公德心。據《CTWANT》報導，小煜10月22日晚間結束音樂劇排練後，開著賓士車到台北車站附近接人，只見大眼女子一看到小煜的車，就毫不猶豫坐上副駕，雙方顯然很熟悉。接著兩人跑了2家日式居酒屋，發現都關門後，小煜只好先送女生回家，自己再回去休息。到了10月30日時，小煜又被拍到騎重機帶大眼妹去逛夜市，只見女方搭車時，還會把手放在小煜大腿上，互動親暱。兩人在夜市吃了麵線、臭豆腐等小吃後，又買了一串雞蛋糕一起分食，逛到一半還遇見一名男性友人，大眼妹也跟著小煜與對方聊天，顯然兩人的交往在朋友圈內已不是祕密。而小煜在約會過程中，不僅主動排隊買食物，還幫女生背包包，展現暖男的一面；不過後來小煜送女生回家時，卻被狗仔拍到在路邊亂丟垃圾。當時小煜回到自家樓下，把重機停在與黑色賓士同一個車格，已經違規，他隨後又在整理完行李箱時，把疑似礦泉水瓶的垃圾，偷偷往一旁的排水溝丟下去，超級沒水準。針對小煜的違規行為，經紀人回應：「確實是不良示範，非常抱歉，會深切反省。」至於他的感情狀態，經紀人則表示雙方是朋友，單純吃完宵夜送女生回家罷了，否認這段戀情。