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輝達營收年增逾1倍 資料中心業務狂飆110%

第4季營收上看1300億美元 財測未納中國市場

斥資數千億美元布局AI 採購承諾暴增至3900億美元

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）美東時間17日盤後公布2027會計年度第3季財報，營收高達1158.4億美元（約新台幣3.81兆元），較去年同期翻倍，淨利更達653億美元（約新台幣2.15兆元），雙雙優於市場預期。公司預估第4季營收將進一步攀升至1300億美元（約新台幣4.28兆元），帶動盤後股價上漲約2%。綜合《路透社》及美國財經媒體報導，輝達17日公布截至10月25日的2027會計年度第3季財報，營收達1158.4億美元，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的分析師預期1091.1億美元，較去年同期570億美元成長超過一倍。單季淨利達653億美元，優於市場預估的604.06億美元，也較去年同期的319.1億美元大幅增加。調整後每股盈餘（EPS）為2.68美元，同樣擊敗分析師預期的2.48美元。其中，作為輝達成長核心的資料中心業務，單季營收達1076億美元，年增110%，顯示大型科技公司對AI運算晶片的需求仍相當強勁。此外，輝達第3季調整後毛利率達74.9%，高於去年同期的73.5%，也優於市場預期的74.1%。儘管記憶體價格上漲、晶片生產規模持續擴大，公司仍維持高獲利能力。這也是輝達連續第17季營收超越華爾街預期。展望2027會計年度第4季，輝達預估營收將達1300億美元，上下浮動3%，高於分析師平均預期的1252.5億美元。公司預估本季毛利率將介於71%至72%，與市場預期的71.7%大致相符。值得注意的是，輝達強調，這份財測並未納入任何對中國銷售資料中心晶片的收入。隨著美國政府持續收緊AI晶片出口管制，包括對東南亞及服務中國企業的海外資料中心加強審查，輝達未來能否維持高速成長，仍受到市場關注。輝達代理執行長兼財務長克瑞斯（Colette Kress）在財報聲明中表示：「我們的成長動能是真實的。」她指出，輝達最新一代AI晶片平台Vera Rubin推出後展現強勁需求，產品發展藍圖也持續按照計畫推進。不過，克瑞斯在聲明中並未提及黃仁勳離職或公司領導權問題，而是將重點放在財務表現及產品發展。黃仁勳1993年共同創辦輝達，長期主導公司晶片技術發展、客戶合作及與華府的關係。他的突然離職，也讓投資人擔憂，輝達能否在失去創辦人領導後，持續執行龐大的AI產業布局。投資機構Cherry Lane Investments合夥人梅克勒（Rick Meckler）指出，輝達業績表現優異並不令人意外，投資人或許能暫時鬆一口氣，但公司目前面臨的情況相當複雜，領導權問題仍是投資人買進股票時必須考量的額外風險。除了亮眼營收，輝達財報也揭露，公司為確保AI晶片及相關系統零組件供應，正投入更龐大的資金。輝達的採購承諾金額已從前一期間的2790億美元，增加至3900億美元，主要與多年期記憶體供應採購合約有關。資料中心租賃承諾及雲端服務協議金額，也從上一季的740億美元增加至1020億美元。克瑞斯指出，部分資料中心租約最長可達20年，預計自2027會計年度第4季至2033會計年度陸續生效，未來也可能將部分租約轉讓給第三方。此外，輝達截至2032年對新興雲端服務業者（Neocloud）的相關承諾金額達320億美元。這些投資旨在協助AI新創及雲端業者取得土地、電力及資料中心運算容量，擴大AI基礎設施建設。不過，市場也開始關注輝達透過融資、採購承諾及投資支持客戶的模式，是否形成資金在AI產業內部循環的風險。投資人希望了解，在黃仁勳離職後，新任執行長是否仍會延續這套策略。儘管財報優於預期，帶動輝達盤後股價上漲約2%，但公司股價11月以來已累計下跌約24%，反映市場對領導權、監管風險及AI產業投資前景的疑慮。