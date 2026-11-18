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今午後鋒面抵達變天！明起東北季風接力「周五最低溫11度」

▲中央氣象署指出，18日東北季風增強，桃園以北及東半部降雨增加，19日迎風面仍有局部短暫雨，19日晚間至20日3500公尺以上高山有零星降雪機會。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周六「輻射冷卻」挑戰首波冷氣團！下周二又有鋒面到

▲中央氣象署指出，18日下午起東北季風增強，北台灣轉雨降溫，19日至21日全台明顯轉冷，20日至21日最冷，北部低溫下探14至15度，3500公尺以上高山有結冰、降雪機會。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（18）日天氣將受到鋒面影響，下午起北部、東半部雲量增轉有雨，北台灣也將明顯降溫，根據氣象專家吳德榮表示，此外，周六至下週二（24日）雖然東北季風減弱，但清晨仍因輻射冷卻出現低溫，下週二（24日）下午則有另一波鋒面抵達，提醒民眾注意天氣變化。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今日上午晴朗偏熱；下午起鋒面到，北部、東半部雲量增轉有雨、北臺明顯降溫。隨著東北季風南下，明（19）日上半天北部、東半部有局部雨，明日下半天、水氣往南移，北臺雨停，花東及南部山區偶有局部短暫雨的機率。週五（20日）受到乾空氣影響、平地天氣好轉，高山偶有零星飄雨的機率。明日、週五明顯轉涼、早晚偏冷，要添加衣物。週五清晨平地的最低氣溫，約可降至11度左右，臺北測站約降至15度。週六（21日）清晨則因「輻射冷卻」加成，將會降得更低，但至於是否因此而觸及「大陸冷氣團」定義(臺北測站≦14度)？則在模擬的不確定範圍，需再觀察。至於天氣何時回溫，吳德榮分析，週六白天起至下週二（24日）上午東北季風逐日減弱、連三天各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，清晨仍有「輻射冷卻」帶來低溫。下週二（24日）下午另一鋒面到，但模式調整中，再觀察。