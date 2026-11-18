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參選盼改變不公平的政治環境 民眾紛紛大讚：有料、論述很棒

檢舉反賄選 主張強化虐童案處理機制

2026九合一選戰倒數，台南市長公辦電視政見發表會昨（17）日晚間登場，38歲無黨籍候選人葉人文穿著一身「西瓜裝」亮相，一開口就強調「我不是西瓜」，接著說自己年輕又新鮮，「至少我比較甜、比較好吃」，成為焦點。不過在政見會上，葉人文也透露，他為了籌措參選保證金，存錢存了整整16年，第3個孩子更在上週不幸早產離世，他參選是為了證明沒有政黨與政治世家背景的平凡人，也有參選的權利。台南市長公辦電視政見發表會昨晚登場，葉人文一身「西瓜裝」亮相，開場就說：「我不是西瓜，我是台南市市長候選人葉人文。」接著自嘲，如果真的要選西瓜，「那麻煩你選一顆最新鮮的西瓜，至少我比較甜、比較好吃，我才38歲，可以戰到83歲。」不過他隨後脫下西瓜裝，強調參選是希望改變不公平的政治環境，也讓更多平凡人知道，沒有政黨與政治世家背景，一樣有參選的權利。他的西瓜造型和發言也引起輿論關注，不少民眾看了他的片段紛紛留言表示：「太有梗了」、「以這次的素人來講，他的論述很棒了」、「應該收起來當副市長」、「比謝龍介有料吧」、「比沈伯洋有料多了」、「很有愛心也很有勇氣」、「帥翻天了，比老西瓜強多了」、「頭上的西瓜髮箍可愛欸」、「眼神滿銳利的」等。葉人文表示，自己沒有政治背景，為籌措市長參選保證金足足存了16年，直到38歲才有能力踏出這一步。他希望藉由參選翻轉選舉生態，甚至期待4年後全台每個縣市，都至少有一名無黨籍年輕人勇敢投入選舉。談到政見，葉人文提出翻修台南特色公園、強化虐童案件處理與相關機構監督，也主張改善公共設施、公園維護及道路號誌修繕，認為市政不能只做表面功夫，而應建立更積極的預防與維護機制。政見會中，葉人文談到家庭時一度哽咽，透露他的第3個孩子上週早產不幸離世，直到前一天才處理完後事，但仍決定如期出席政見會。他表示，身兼父親與家庭支柱，雖然一路參選不易，但仍希望以平凡市民的身分，讓更多基層聲音被市政聽見。另外，葉人文日前也指控，有民眾以協助選舉動員為由向他索取800萬元，他已向反賄選專線檢舉，並將相關資料交由台南地檢署處理。