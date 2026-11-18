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入冬最強冷空氣要來了！今入夜「由北向南」大降溫

今（18）日至明（19）日因東北季風挾帶水氣，今天白天開始有雨，或轉陰天降溫，入夜後由北向南慢慢開始，主要雨區以北部、東半部為主

▲中央氣象署指出，18日起東北季風增強，全台氣溫逐漸下降，週五至週六最冷，北部低溫約14至15度，局部空曠地區可能下探12度，22日白天逐漸回暖。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

將達首波冷氣團等級！周四晚到周六最冷：北台灣低溫14度

明（19）日晚上至周六（21日）乾冷空氣本體，正式抵達，也是預期最冷時刻，屆時中部以北最低下探14至15度

▲中央氣象署表示，冷空氣將在週三（18日）起逐漸南下，北部、東半部率先轉雨，並伴隨降溫，週四（19日）起各地氣溫持續下降，週五、週六（20、21日）則是最冷時刻。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

入冬最強冷空氣即將南下！不過這波冷空氣屬於乾冷型態，各地降雨逐漸減少、轉為晴朗，但日夜溫差可能接近10度，提醒民眾留意氣溫變化，適時添加衣物。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明日起將挑戰首波冷氣團，，有機會達標首波冷氣團等級，但也有可能只相差一點。台灣颱風論壇提到，，今天午後陣雨頻率逐漸變多。中南部則是雲量增多，漸漸轉陰。，南部、花東最低也會降到16至17度左右，非常接近冷氣團的標準。不過台灣颱風論壇分析，由於是「乾冷空氣」接手，天氣上主要是各地全面轉為乾冷，全台絕大多數地方將逐漸放晴，變成日夜溫差大的天氣型態，白天可能還算舒適，但入夜就會變得寒冷，尤其若輻射冷卻效應明顯，空曠處深夜溫度會相當低，感受也會特別冷，日夜溫差將近10度也有可能，「總之，要正式入冬了！」