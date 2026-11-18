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黃仁勳才表態願復職 董事長直接拒絕回鍋

不等黃仁勳回歸 董事會找獵頭公司物色接班人

國安調查與中國業務成變數 接班布局受關注

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳才剛公開表態願意重返執行長職位，董事會卻直接潑了一盆冷水！輝達美東時間17日公布2027會計年度第3季財報，董事長瓊斯（Harvey Jones）在財報電話會議一開始便明確表示，董事會不會重新聘任黃仁勳擔任執行長，也不接受相關提問，並宣布已委託獵頭公司尋找新任CEO。綜合《路透社》及美國財經媒體CNBC等媒體報導，輝達17日盤後舉行財報電話會議，董事長瓊斯在會議開始時便主動提及黃仁勳的去留問題。瓊斯明確表示，輝達不會重新聘任黃仁勳擔任執行長，並強調會議不會就黃仁勳辭職及相關調查作出說明，也不接受投資人針對此事提問。這番表態被視為董事會對近期「Stand With Jensen（支持黃仁勳）」復職運動的直接回應。黃仁勳上週因多段婚外情及相關國安疑慮辭去執行長職務，結束長達33年的輝達領導生涯。消息曝光後，輝達員工、投資人及矽谷科技業人士陸續發起連署，呼籲董事會讓他重返公司。黃仁勳17日也首度公開發表聲明，承認自己在私人生活中犯下嚴重錯誤，並對造成董事會困擾深感懊悔。他同時表示，如果董事會認為由他回任執行長，符合股東、員工、公司及美國的最大利益，自己將「深感榮幸」，願意重新領導輝達。然而，董事會在同一天的財報會議上便明確拒絕，顯示雙方對黃仁勳未來角色的立場仍有明顯落差。瓊斯也在會議中宣布，董事會已聘請國際高階主管獵才公司Heidrick & Struggles，協助尋找下一任執行長。目前輝達正同步評估內部與外部候選人，並由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長，維持公司日常營運。黃仁勳1993年共同創辦輝達，長期主導晶片產品路線、重要客戶合作及與美國政府的關係。隨著他突然離職，輝達也正式進入失去創辦人領導的新階段。分析人士指出，黃仁勳離開後，市場關注的已不只是AI晶片需求能否維持強勁，更包括新任領導者能否延續公司既有策略，以及如何處理對雲端服務商、供應商和AI新創企業投入的龐大資金。此外，董事會17日也成立國家安全與出口管制委員會，這是黃仁勳離職後首項重大公司治理調整，反映輝達正面臨日益嚴格的國安及出口管制審查。受到領導權風波、AI投資前景疑慮及美國出口管制政策影響，輝達股價11月以來已累計下跌約24%，並創下自2012年以來最長的連續6週收跌紀錄。除了接班問題，黃仁勳涉及的國安疑慮仍在調查中。先前有報導指出，黃仁勳的婚外情對象之一、中國商界女性黃樂（Alice Huang）可能與中國情報機構存在關聯。美國情報單位目前仍在釐清相關情況，但尚無證據足以證實她替北京從事間諜活動。另一方面，美國政府持續加強AI晶片出口限制，並對東南亞及服務中國企業的海外資料中心實施更嚴格的許可規定。輝達也在最新財測中明確表示，未將任何對中國銷售資料中心晶片的收入納入預估。Moor Insights & Strategy首席分析師薩格（Anshel Sag）認為，黃仁勳離職短期內不至於對輝達營運造成重大影響，因為現有高階管理團隊多年來已建立成熟的執行能力。