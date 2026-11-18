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▲廖美然說黃仁勳的大小眼其實象徵他感性與理性交疊。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）

▲廖美然說黃仁勳「捧場紋」明顯，晚年運勢不可能會差。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）

輝達創辦人黃仁勳請辭後又表示願意回鍋，雖遭董事會無情拒絕，但仍有不少人聯署支持他，此事掀起全球關注。命理師廖美然日前則在節目上分析黃仁勳的面相，認為他臉部有「捧場紋」，晚年運勢其實還是很不錯的。廖美然更加碼剖析黃仁勳的夫妻感情，直言：「我不認為他的老婆會跟他離婚。」看好他們的關係有望修復。黃仁勳的桃色風波成為各大談話性節目熱議焦點，近日廖美然就在鄭弘儀主持的《新聞挖挖哇！》中，透過面相學剖析黃仁勳的內在性格，指出他是一個理性與感性並存的人。廖美然分析，從眼型來看，黃仁勳左眼較小且呈單眼皮，代表自我與事業，象徵他在工作與經營決策上極度理性、嚴謹且戰戰兢兢；右眼較大且有雙眼皮，則主掌人際與情感，顯示他內心感性、注重浪漫與細節，對異性相當體貼，因此容易吸引女性靠近，在面對家庭與應酬場合時也會扮演截然不同的角色。除了眼型，廖美然也分析黃仁勳的鼻型相當碩大，從傳統面相來看，男性鼻子大代表事業心強，在兩性關係中更擁有強烈的征服欲與英雄主義，渴望在感情世界裡也能像商場一樣追求極致成就與突破。此外，黃仁勳臉上還有著跟男神劉德華一樣明顯的「捧場紋」，加上嘴型與牙齒條件佳，代表他具備極高親和力，無論走到哪裡都受歡迎，再搭配上他下巴圓潤飽滿且略微前兜的特色，廖美然認為黃仁勳晚年運勢與財運、人際關係都會有良好發展，因此她看好黃仁勳的前景。至於外界最關心的正宮動向，廖美然也大膽斷言，她不認為黃仁勳的老婆Lori會選擇離婚。廖美然說自己會有這種想法，是因為她本人是雙魚座的，雖然覺得外遇很該死，但雙魚座本就重情義與浪漫，站在她的角度，她覺得Lori應該也有把黃仁勳這幾年為家庭的付出看在眼裡，加上夫妻倆長年共同打拚所累積的深厚情感與回憶，其實已超越單純金錢價值。所以即便Lori離婚被預估可以拿到黃仁勳半數、高達2.5兆的資產，但廖美然覺得她還是不會離，畢竟有錢也不一定等於快樂。不過以上單純是她個人的看法，究竟黃仁勳是否能回歸輝達，或是Lori會作何選擇，仍有待當事人與董事會正式對外說明。