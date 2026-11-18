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選戰倒數10天，身兼台北市長蔣萬安議題總幹事的藍委王鴻薇，她的堂妹、金融界資深媒體人王鴻嬪昨拋出震撼彈，因市府突襲拆除和平新生天橋，表態「拒投蔣萬安」和4名藍營市議員楊植斗、耿葳、鍾沛君、李柏毅。蔣萬安今（18）日表示，他會持續加倍努力，用4年來一步一腳印的政績來爭取市民的認同。蔣萬安說，昨天王鴻薇有跟他談這件事情，他說剩下最後10天，會持續一步一腳印，然後爭取所有市民更多的認同的支持。王鴻薇的堂妹王鴻嬪17日拋出震撼彈，在社群平台表態「拒投蔣萬安」以及拒投藍議員楊植斗、耿葳、鍾沛君、李柏毅、大安區龍安里長候選人洪秋甲，主因就是，市府決策粗暴，拆除天橋後並未兌現承諾，行人空間遭到嚴重壓縮；議員面對在地居民的陳情與安全危機，楊植斗甚至在臉書公開質疑反對者不理性，其餘幾位則不是敷衍、就是電話無人接聽。王鴻嬪說，這段時間她沒有採取任何激烈的抗爭，而是循著最溫和的體制管道，一次又一次在市長與議員的信箱、臉書留言，如實反映每天的用路困境。她自我要求每一則留言與信箱陳情，寫的都是客觀的現場數據與實際體驗，從頭到尾沒有任何一個情緒謾罵的字眼；然而，換來的卻是徹底的無視與冷漠，楊植斗不僅不回應具體的交通問題，反而在臉書上公開貼標籤、質疑反對者「不理性」王鴻嬪自認是藍營的票，大安區也向來被外界視為所謂的「藍軍鐵票區」。四年前，她手裡的那張選票，正是投給了蔣萬安、楊植斗議員與洪秋甲。她清楚，在這個被貼上「鐵票區」標籤的地方，拒投的這些政治人物，也許依舊會當選，依舊會繼續一貫傲慢的態度。但越是如此，她越覺得自己必須發出聲音，「我雖不激情，但絕不無腦，更不可能被人欺負到家門口了還不吭聲」、「至少要為自己家門口討一個平安，以及算帳的機會」。