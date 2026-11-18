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金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前因腹部斜肌撕裂傷高掛免戰牌，缺少這位靈魂人物的勇士隨即陷入泥淖，苦吞一波3連敗且合計狂輸66分。在養傷期間，現年38歲的柯瑞接受ESPN資深記者史萊特（Anthony Slater）專訪，罕見對自己的職業生涯終點做出最坦誠的表態，親口承認去年夏天簽下的這份延長合約「很可能是NBA生涯最後一份合約」。隨著合約將於2028-29賽季結束後到期，意味著這位四屆總冠軍得主極可能在2029年前正式高掛球鞋，為傳奇的灣區生涯畫下句點。柯瑞在去年休賽期與勇士簽下一份為期2年、總值1.159億美元的提前延長合約（最後一年為球員選項），合約全部走完將是2028-29賽季，但2028年他有球員選項。面對外界對他退休時間表的高度關注，柯瑞受訪時毫不避諱地表示：「我心裡有數，這即使不是我簽下的最後一份合約，也肯定是最後幾份之一了，我不怕把這件事說出來。當然，也許到時候我會給自己一個驚喜，還想繼續打下去。」事實上，追隨科比（Kobe Bryant）與諾威斯基（Dirk Nowitzki）的腳步、身穿同一支球隊球衣征戰滿20個賽季，一直是柯瑞職業生涯的終極目標。2025-26賽季是他效力的第17個年頭，若能順利走完現有合約至2028-29賽季，屆時年滿40歲的柯瑞將正好達成「效力勇士20季」的史詩級「一人一城」里程碑，在最體面的時刻照自己的意願轉身謝幕。儘管本季受傷前，柯瑞在嚴格控管至場均26.4分鐘的出賽時間內，依然繳出場均27.8分、3.7籃板與3.9助攻的頂級數據，投籃三圍更是恐怖的50%／45.7%／98.7%，場上牽制力也徹底解放了首輪新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）；然而，歲月與傷病仍是決定他何時退役的最大變數。柯瑞坦言，看到隊友巴特勒（Jimmy Butler）今年1月遭遇前十字韌帶撕裂重傷，加上自己去年膝蓋與腿筋的傷勢困擾，讓他開始正視職業生涯的有限性：「當你看到巴特勒倒下，再看看日曆，你就會開始思考更深層的問題——我職業生涯剩下的時間都得跟這些傷病對抗嗎？這會不會削弱我在場上的表現？這感覺很糟，因為這就是所謂的『籃球壽命』（basketball mortality），提醒著你正在變老。」為了延長巔峰期，柯瑞透露自己已徹底調整休賽期的魔鬼訓練課表，給予身體更多恢復時間，不再像年輕時那樣硬撐。為了替球隊保留補強空間、延續爭冠窗口，他去年也選擇不拿頂薪續約，甚至表態若對球隊贏球有幫助，自己完全願意接受縮減上場時間或調整進攻角色。在等待巴特勒與穆迪（Moses Moody）傷癒歸隊的同時，柯瑞現在更懂得放慢腳步、珍惜身披戰袍的每一分鐘：「我現在更想好好欣賞與感受眼前發生的一切，因為我不想只是行禮如儀地走過場，否則一轉眼，這一切就會從你身邊溜走了。」