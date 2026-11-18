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國安局機密網路突癱瘓 啟動「黃色警戒」

修補重大漏洞反而當機 問題涉及全球廣泛使用的PHP

川普正出訪亞洲 情報傳遞不受影響

FAA、微軟、銀行接連故障 美國科技系統頻出包

美國科技系統近期接連發生大規模故障，如今連情報機構也受到波及！美國國家安全局（NSA）週二（17日）傳出內部高度機密通訊網路「NSANet」癱瘓，影響員工傳遞機密資訊，迫使部分人員錯開上班時間。美國國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）隨後證實，事故起因於修補重大軟體漏洞時發生異常，目前沒有證據顯示遭到網路攻擊。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，6名知情人士透露，美國國家安全局使用的高度機密內部通訊網路NSANet於17日發生故障。NSANet是NSA員工在機構內部傳遞機密資訊的重要系統，故障發生後，當局一度無法確認受影響範圍，並要求部分員工採取錯峰上班措施。根據《紐約時報》率先披露的資訊，NSA當天提供給員工的語音通知，將事件列為「黃色警戒」（Code Yellow），屬於三級警戒制度中的第二高等級。依照相關安排，非緊急勤務人員須分批前往位於馬里蘭州米德堡（Fort Meade）的NSA總部，緊急勤務人員則維持正常報到。NSA隨後發表聲明證實，機構在例行維護期間出現短暫系統效能下降，部分內部系統受到影響，但強調執行關鍵任務的能力仍完全正常，國家安全防護工作並未中斷。NSA表示，其基礎設施設有多層備援機制，能在計畫性維護或突發事件期間維持運作。不過，知情人士向CNN透露，截至當時，網路修復工作仍在進行，尚未完全恢復。美國國家情報總監克雷頓17日下午接受福斯財經網（Fox Business）訪問時，進一步說明事故原因。他指出，NSA此次故障與上個月發現的重大軟體安全漏洞有關。當局為修補漏洞而安裝更新程式，卻導致部分系統無法如預期重新啟動。克雷頓表示，相關系統在套用修補程式後，未能正常恢復運作，「這就是今天NSA發生的事情」。報導指出，相關漏洞涉及廣泛用於網站開發的程式語言PHP，全球約7成網站使用這項技術。研究人員先前在人工智慧（AI）工具協助下，發現可利用相關漏洞進行攻擊的方法，引發全球政府機構及企業緊急修補系統。這些漏洞可能讓駭客入侵網站，並讀取系統記憶體中的敏感資訊，包括密碼等資料。NSA先前也曾公開呼籲各機構盡快安裝安全更新，沒想到自身卻在修補過程中發生系統異常。克雷頓強調，目前沒有跡象顯示NSA或近期其他重大科技系統故障與網路攻擊有關。這起事件發生時，川普正搭乘空軍一號出訪亞洲，當時人在菲律賓，預計隔日前往中國，與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁舉行會談。由於NSANet涉及高度機密情報傳輸，外界關注系統故障是否影響美國情報機構向總統提供即時資訊。不過，一名現任及一名前任美國官員向CNN表示，NSANet故障不會影響NSA向川普傳遞緊急情報的能力。兩人指出，美國政府設有多套備援及安全通訊網路，即使主要系統發生問題，仍可透過其他管道與總統保持聯繫。一名前NSA高階官員也解釋，NSANet實際上更接近由多個網路組成的系統，由於設有大量備援機制，不太可能所有功能同時完全癱瘓。他認為，故障可能影響情報分析及報告作業，但涉及最高優先等級的任務，仍能透過替代方式完成。「這確實令人警覺，但可能還不至於造成全面癱瘓。」此外，美國與英國、加拿大、澳洲及紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）情報共享機制，也未受到此次事故影響。值得注意的是，NSA當機並非近期美國唯一的重大科技系統故障。上週五，美國聯邦航空總署（FAA）因系統發生嚴重異常，導致全美航班一度停飛數小時，數千架次航班延誤或取消。FAA事後將問題追查至阿肯色州的一台路由器。上週微軟（Microsoft）服務也發生大規模中斷，導致全球部分使用者無法正常使用Outlook電子郵件及Teams通訊服務。此外，美國多家銀行及線上服務近期同樣陸續傳出異常，包括摩根大通旗下大通銀行（Chase Bank）週一有數千名客戶反映，無法正常使用網路帳戶。雖然目前沒有證據顯示NSA、FAA或微軟的故障涉及網路攻擊，但接連發生的事件，已凸顯現代社會對數位基礎設施的高度依賴，以及單一技術故障可能對金融市場、交通運輸乃至國家安全造成的衝擊。事實上，NSA過去也曾遭遇類似問題。2000年，該機構曾因技術故障導致內部電腦系統中斷近3天，連帶影響米德堡總部的情報處理作業。