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丹丹漢堡整單免費！她抽最大獎「結帳5008→0元」

▲有民眾參加丹丹漢堡抽獎活動，意外抽中最大獎整單免費，結帳金額5008元瞬間歸零。（圖／翻攝Threads）

100%中獎率！丹丹漢堡「招牌一亮0元有望」抽獎規則、期限一覽

▲丹丹漢堡舉辦「招牌一亮0元有望」滿額抽獎活動，活動從2026年11月6日至2027年1月21日，顧客單筆消費滿169元即可參加抽獎1次，其中最大獎可享整單免費。（圖／丹丹漢堡官網）

丹丹漢堡「丹丹小燈箱」盲盒可以買！購買規則一次看：限量3500個

▲丹丹漢堡「丹丹小燈箱」盲盒也可透過集點購方式購入，從2026年11月6日至12月11日，民眾只要集滿5張「產品6折券」，可再以89元加購小燈箱盲盒1入。（圖／丹丹漢堡官網）

知名速食連鎖品牌丹丹漢堡被譽為「速食界南霸天」，《NOWNEWS今日新聞》整理丹丹漢堡抽獎規則、抽獎期限和獎項，以及丹丹漢堡小燈箱盲盒加購方式，帶領讀者快速掌握。近日有女網友在Threads分享，表示前陣子班級聚餐選在丹丹漢堡舉辦，，讓她興奮直呼「班級聚餐是丹丹請的！」貼文曝光後，至今已累積30萬次觀看，超過1萬人按讚，不少人大讚「目前看過最大單免費的」、「丹丹本來就很便宜了，還搞免單，老闆是佛祖降臨嗎？」、「好神！買到5000多還免單」、「5000元這行銷費花的真值得，這按讚數和分享數就超過五萬的價值」。丹丹漢堡近期舉辦「招牌一亮0元有望」滿額抽獎活動，活動從2026年11月6日至2027年1月21日，顧客單筆消費滿169元即可參加抽獎1次，滿338元可抽2次，以此類推。本次抽獎活動主打100%中獎率，獎項包含1獎「這餐免費」、2獎「丹丹 LED 小燈箱盲盒」和3獎「產品 6 折券」，最大獎可享整單不用錢折扣。整筆消費金額直接由店家買單。共有4款造型，包含經典丹丹、蕉點注意、視力檢查、嗯嗯噓噓。包含定食餐、無骨雞塊、蘑菇雞肉可樂餅、麻辣麵線焿、排骨酥肉焿、超長熱狗和熱美式咖啡等7項指定產品6折優惠券。「丹丹小燈箱」盲盒除了能透過抽獎活動獲得以外，也可藉由門市集點購方式購入，2026年11月6日至12月11日，民眾只要集滿5張「產品6折券」，可再以89元加購小燈箱盲盒1入，全台門市限量3500個。但提醒民眾，產品6折券若參加集點後，便不可再兌換產品獎。