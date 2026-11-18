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選戰倒數10天，台北市長蔣萬安和市議員秦慧珠之間的摩擦逐漸檯面化，秦先前稱「藍軍含淚投票」，讓一向溫和的蔣罕見說重話「不要貶低自己的城市」，昨天更全程0互動，受訪時秦也沒有站到蔣旁邊，秦事後在政論節目上說，不想靠太近、不想蹭蔣，蔣今（18）日說「沒有關係，我們就是團結時刻，跟所有好朋友、中道好夥伴一起力拚最後的勝選」。蔣萬安強調，現在是團結時刻，他們就是力拚11月28日的勝選。秦慧珠昨在三立政論節目開始前和主持人王偊菁閒聊，稱昨天在南京東路前有個民眾說「你來幹什麼，你不要來蹭蔣萬安」，她心想「誰要蹭他啊，就自己滾的遠遠的」，助理也說好在沒去，那場是幫議員候選人許原榮辦，「我沒那麼笨」。秦慧珠更說，上次大安捷運站發貼紙，她看那個御用的名嘴「樊什麼東西」說是大安場邀他們去，一旁的鍾年晃補充「樊啟明」，秦續道，其實就是發在群組歡迎大家去，哪有說只能讓大安去，助理發蔣萬安行程，不去被講、去也被說，真的很討厭。秦慧珠更說，議長戴錫欽、議員候選人李明璇喜歡黏蔣萬安，「我就懶得黏」。