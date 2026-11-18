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在義大利杜林舉行的2026年ATP年終總決賽（Nitto ATP Finals）今（18）日傳回首位晉級四強的王者宣告！世界球王茲維列夫（Alexander Zverev）延續今年包辦法網、美網雙滿貫的巔峰狀態，在重演今年美網男單決賽戲碼的小組賽第二戰中，以，更憑藉小組賽2連勝提前鎖定準決賽門票。這場對決堪稱今年美網決賽的杜林翻版，茲維列夫再度展現對謝爾頓球路的絕對掌控力。首盤開賽茲維列夫便迅速進入狀態，第一局立刻攻破謝爾頓發球局取得2：0領先，第五局再度完成破發將優勢擴大至4：1，輕鬆以6：2先馳得點。進入第二盤後戰局趨於白熱化，雙方憑藉強勁發球局一路互保；茲維列夫雖在第9局逼出兩個破發點卻遭謝爾頓用網前截擊與愛司球驚險化解，戰線被逼入搶七決勝局。關鍵搶七中，茲維列夫展現世界第一的冷靜抗壓性，在首個賽末點直接以一記高速正手穿越球完成致勝一擊，全場耗時1小時34分鐘收下勝利。面對全巡迴賽最具破壞力的發球重砲之一，茲維列夫自身的發球表現甚至更勝一籌。，同時進帳領跑整個男子網壇的賽後茲維列夫笑著坦言，自己賽前根本不知道只要直落二贏球就能提前出線：「我完全沒去算晉級條件，只要專注在自己身上並打出最高水準，好的結果自然會隨之而來。」這也是這位2018、2021年兩屆賽會冠軍生涯第5度闖進年終賽四強，小組賽最終戰他將交手法國新星菲斯（Arthur Fils），全力搶攻分組第一寶座。同組另一場生死戰同樣戲劇張力十足。22歲法國新星菲斯（Arthur Fils）在首盤錯失3個破發點反遭破發以4：6讓出後，次盤起大幅提升底線抽球侵略性，趁著西班牙新秀霍達爾（Rafael Jodar）出現身體不適、兩度申請醫療暫停之際全面接管戰局，最終以上演精彩逆轉，收下生涯ATP年終賽首勝！憑藉這場逆轉勝，菲斯一口氣寫下兩項歷史新頁：不僅成為網壇史上，更是自2011年名將松加（Jo-Wilfried Tsonga）以來，目前茲維列夫以2勝0敗提前晉級，謝爾頓與菲斯同為1勝1敗，霍達爾則吞下2連敗確定出局。最後一輪將由茲維列夫對決菲斯、謝爾頓迎戰霍達爾，另一張4強門票將在菲斯與謝爾頓之間產生。