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2027世界12強棒球賽基本資訊

世界12強賽中山資格賽賽事資訊

世界12強賽中山資格賽焦點分析

世界12強賽中山資格賽完整賽程表（單循環賽）

比賽日期 開打時間 對戰組合 11月26日（四） 12:00 尼加拉瓜 vs. 英國 18:30 捷克 vs. 中國 11月27日（五） 12:00 捷克 vs. 尼加拉瓜 18:30 中國 vs. 英國 11月28日（六） 12:00 英國 vs. 捷克 18:30 中國 vs. 尼加拉瓜

世界12強賽中山資格賽轉播與收視資訊

世界12強賽中山資格賽3隊球員名單

守備位置 球員姓名 / 教練名稱 投手 (Pitchers) 阿瑪多（Álvaro Amador）、奧班多（Ángel Obando）、赫伯特（Duque Hebbert）、B.托雷斯（Bryan Torres）、D.貝穆德斯（Danilo Bermúdez）、梅希亞（Dilmer Mejía）、古提瑞茲（Elías Gutiérrez）、伯頓（Kenword Burton）、克魯茲（Keny Cruz）、赫南德茲（Melvin Hernández）、P.托雷斯（Pedro Torres）、戈梅茲（Santos Gómez）、S.歐洛茲柯（Stanling Orozco） 捕手 (Catchers) 里維拉（Ronald Rivera）、波恩（Rodolfo Bone） 內野手 (Infielders) 艾斯皮諾薩（Aldo Epinoza）、阿萊格里亞（Benjamín Alegría）、萊頓（Brandon Leytón）、庫斯伯特（Cheslor Cuthbert）、雷尤（Elian Rayo）、楚希尤（Emanuel Trujillo）、羅培茲（Jesús López）、J.歐洛茲柯（José Saúl Orozco） 外野手 (Outfielders) 桑多瓦（Cristhian Sandoval）、蒙特奧托（Luis Montealto）、門多薩（Omar Mendoza）、S.貝穆德斯（Sandy Bermúdez） 教練團 (Staff) 總教練 吉多（Sandor Guido）、投手教練 穆里歐（Cairo Murillo Sr.）、牛棚教練 勞德茲（Julio C. Raudez Sr.）、教練 桑契斯（Julio Sánchez）、教練 阿維蘭（Jorge Luis Avellán）、教練 洛培茲（Antenor López）、打擊教練 賽門（Randall Simon） ▲尼加拉瓜經典賽資格賽曾以3勝全勝之姿率先挺進2026經典賽正賽，實力不可小覷。（圖／記者葉政勳攝）

守備位置 球員姓名 投手 (Pitchers) V.貝拉內克（Viktor Beránek）、杜菲克（Tomáš Duffek）、艾爾柯利（Lukáš Ercoli）、赫勞奇（Lukáš Hlouch）、強森（Ryan Johnson）、克雷切克（David Křeček）、諾瓦克（Jan Novák）、諾沃特尼（Matyáš Novotný）、翁德拉（Tomáš Ondra）、帕卡爾（Lukáš Pacal）、維切爾卡（Boris Večerka）、文特魯巴（Vojtěch Ventruba）、薩瓦迪爾（Tadeáš Zavadil） 野手 (Position Players) 切爾文卡（Martin Červenka）、溫克勒（Jakub Winkler）、布貝尼克（Matouš Bubeník）、穆希克（Martin Mužík）、佩爾尼茨卡（Martin Pernička）、艾斯卡拉（William Escala）、門希克（Vojtěch Menšík）、布拉熱克（Šimon Blažek）、克雷奇日克（Marek Krejčiřík）、克魯普（Marek Chlup）、辛德爾卡（Michal Šindelka）、普雷伊達（Max Prejda）、普羅科普（Milan Prokop）

▲捷克隊是歐洲國際賽勁旅，在12強賽和經典賽都有亮眼表現。（圖／美聯社／達志影像）

職位 / 所屬省市 人數 姓名 總教練 1 陳彪（江蘇） 教練員 4 褚夫佳、余堯、韓國軍、張凡（江蘇） 江蘇省 17 吳安俊、經輝、王唯一、王立子、居澔羽、曹杰、王磊、伏文龍、李孝煬、黎凝佶、朱旭東、陳佳豪、楊默、孟凡慈、林柯禹、王濤、呂修鑫 廣東省 5 孫易聰、周奕、吳啟銳、伊帥、華旦才讓 上海市 4 韓嘯、王翔、李建業、唐政佳 天津市 4 孫廣軒、楊力炫、丁樹桐、陳嘉績 四川省 3 李雨洋、趙偉、王天佑 山東省 2 黃照翔、孟子聰 湖南省 2 呂博遠、強巴仁增 北京市 1 索旭迪 福建省 1 付華宸

▲中國隊這次12強賽中山資格賽將在主場嘗試爭取正賽門票。（圖／美聯社／達志影像）

由世界棒壘球總會（WBSC）主辦、RAXUS冠名贊助的2027年世界棒球12強錦標賽即將邁入全新紀元！本屆賽事首度將參賽隊伍由12隊擴編至16隊，並首度增設資格賽制度。作為通往2028洛杉磯奧運的重要墊腳石，兩組資格賽將決定最後4個參賽名額。其中，備受矚目的中山資格賽將於11月26日點燃戰火，地主中國隊將與尼加拉瓜和捷克兩支勁旅爭奪通往2027年正賽的最後2張門票。《NOWNEWS》也整理資格賽賽程、三國球員名單、轉播資訊以及賽事地點時間提供球迷參考。2027年世界12強賽賽制已有改變，參賽隊伍擴增至16隊。目前已經有12隊憑2025年底世界排名晉級，包括：日本、中華隊、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲、多明尼加。本屆資格賽分為巴塞隆納資格賽（10/9-10/11，由哥倫比亞、義大利、德國、西班牙角逐2席）與中山資格賽（由尼加拉瓜、捷克、中國、英國角逐最後2席）。正賽賽制（2027年11月）分為四階段（預賽、第二輪、超級循環賽、獎牌戰）。中華台北將主辦一組預賽及一組第二輪賽事；超級循環賽與獎牌戰則於東京巨蛋舉行。本屆12強賽將發放2張2028洛杉磯奧運門票，分別頒給名次最高的亞洲隊伍，以及歐洲或大洋洲的第一名隊伍。▪️比賽日期：2026年11月26日至11月28日▪️比賽地點：中國廣東省中山市（熊貓紀念棒球場，原中山國際棒壘球中心）▪️參賽隊伍：尼加拉瓜（世界排名第15）、捷克（第16）、中國（第18）、大不列顛（英國，第20）▪️賽制：進行單循環賽，每隊出賽3場。戰績排名前兩名的隊伍將晉級2027年世界12強賽正賽。中山資格賽的四支隊伍實力伯仲之間，世界排名從第15到第20名，每一場對戰都將是硬仗。地主中國隊擁有主場優勢與剛翻新完工、可容納約5000名觀眾的熊貓紀念棒球場加持，他們將力拚突圍。而排名較高的尼加拉瓜與在經典賽打出驚奇的捷克，則是晉級的大熱門。這場資格賽不僅是爭奪12強正賽門票的殊死戰，更是邁向2028洛杉磯奧運的關鍵一步。WBSC秘書長劉明珠也特別強調了中山市與棒球的深厚淵源，這座擁有豐富棒球文化底蘊的城市，將見證歷史性的一刻。電視轉播：台灣地區電視轉播單位目前尚未正式公布。此前愛爾達電視曾轉播過B組資格賽。線上串流平台：觀眾可透過WBSC官方YouTube頻道、ELTA.tv，或購買官方OTT平台GameTime的賽事套票收看直播與隨選重播（VOD）。詳細購買方案與限制請依官方公告為準。