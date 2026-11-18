由世界棒壘球總會（WBSC）主辦、RAXUS冠名贊助的2027年世界棒球12強錦標賽即將邁入全新紀元！本屆賽事首度將參賽隊伍由12隊擴編至16隊，並首度增設資格賽制度。作為通往2028洛杉磯奧運的重要墊腳石，兩組資格賽將決定最後4個參賽名額。其中，備受矚目的中山資格賽將於11月26日點燃戰火，地主中國隊將與尼加拉瓜和捷克兩支勁旅爭奪通往2027年正賽的最後2張門票。《NOWNEWS》也整理資格賽賽程、三國球員名單、轉播資訊以及賽事地點時間提供球迷參考。
🟡本文重點摘要
📍2027世界12強棒球賽基本資訊
📍世界12強賽中山資格賽賽事資訊
📍世界12強賽中山資格賽焦點分析
📍世界12強賽中山資格賽完整賽程表（單循環賽）
📍世界12強賽中山資格賽轉播與收視資訊
📍世界12強賽中山資格賽3隊球員名單
2027世界12強棒球賽基本資訊
2027年世界12強賽賽制已有改變，參賽隊伍擴增至16隊。目前已經有12隊憑2025年底世界排名晉級，包括：日本、中華隊、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲、多明尼加。
本屆資格賽分為巴塞隆納資格賽（10/9-10/11，由哥倫比亞、義大利、德國、西班牙角逐2席）與中山資格賽（由尼加拉瓜、捷克、中國、英國角逐最後2席）。
正賽賽制（2027年11月）分為四階段（預賽、第二輪、超級循環賽、獎牌戰）。中華台北將主辦一組預賽及一組第二輪賽事；超級循環賽與獎牌戰則於東京巨蛋舉行。本屆12強賽將發放2張2028洛杉磯奧運門票，分別頒給名次最高的亞洲隊伍，以及歐洲或大洋洲的第一名隊伍。
世界12強賽中山資格賽賽事資訊
▪️比賽日期：2026年11月26日至11月28日
▪️比賽地點：中國廣東省中山市（熊貓紀念棒球場，原中山國際棒壘球中心）
▪️參賽隊伍：尼加拉瓜（世界排名第15）、捷克（第16）、中國（第18）、大不列顛（英國，第20）
▪️賽制：進行單循環賽，每隊出賽3場。戰績排名前兩名的隊伍將晉級2027年世界12強賽正賽。
世界12強賽中山資格賽焦點分析
中山資格賽的四支隊伍實力伯仲之間，世界排名從第15到第20名，每一場對戰都將是硬仗。地主中國隊擁有主場優勢與剛翻新完工、可容納約5000名觀眾的熊貓紀念棒球場加持，他們將力拚突圍。而排名較高的尼加拉瓜與在經典賽打出驚奇的捷克，則是晉級的大熱門。
這場資格賽不僅是爭奪12強正賽門票的殊死戰，更是邁向2028洛杉磯奧運的關鍵一步。WBSC秘書長劉明珠也特別強調了中山市與棒球的深厚淵源，這座擁有豐富棒球文化底蘊的城市，將見證歷史性的一刻。
世界12強賽中山資格賽完整賽程表（單循環賽）
世界12強賽中山資格賽轉播與收視資訊
電視轉播：台灣地區電視轉播單位目前尚未正式公布。此前愛爾達電視曾轉播過B組資格賽。
線上串流平台：觀眾可透過WBSC官方YouTube頻道、ELTA.tv，或購買官方OTT平台GameTime的賽事套票收看直播與隨選重播（VOD）。詳細購買方案與限制請依官方公告為準。
世界12強賽中山資格賽3隊球員名單
🇳🇮 尼加拉瓜 (Nicaragua) 代表隊名單
🇨🇿 捷克（Czechia）代表隊名單
🇨🇳 2027世界12強資格賽 中國集訓隊名單
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📍2027世界12強棒球賽基本資訊
📍世界12強賽中山資格賽賽事資訊
📍世界12強賽中山資格賽焦點分析
📍世界12強賽中山資格賽完整賽程表（單循環賽）
📍世界12強賽中山資格賽轉播與收視資訊
📍世界12強賽中山資格賽3隊球員名單
2027年世界12強賽賽制已有改變，參賽隊伍擴增至16隊。目前已經有12隊憑2025年底世界排名晉級，包括：日本、中華隊、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲、多明尼加。
本屆資格賽分為巴塞隆納資格賽（10/9-10/11，由哥倫比亞、義大利、德國、西班牙角逐2席）與中山資格賽（由尼加拉瓜、捷克、中國、英國角逐最後2席）。
正賽賽制（2027年11月）分為四階段（預賽、第二輪、超級循環賽、獎牌戰）。中華台北將主辦一組預賽及一組第二輪賽事；超級循環賽與獎牌戰則於東京巨蛋舉行。本屆12強賽將發放2張2028洛杉磯奧運門票，分別頒給名次最高的亞洲隊伍，以及歐洲或大洋洲的第一名隊伍。
世界12強賽中山資格賽賽事資訊
▪️比賽日期：2026年11月26日至11月28日
▪️比賽地點：中國廣東省中山市（熊貓紀念棒球場，原中山國際棒壘球中心）
▪️參賽隊伍：尼加拉瓜（世界排名第15）、捷克（第16）、中國（第18）、大不列顛（英國，第20）
▪️賽制：進行單循環賽，每隊出賽3場。戰績排名前兩名的隊伍將晉級2027年世界12強賽正賽。
中山資格賽的四支隊伍實力伯仲之間，世界排名從第15到第20名，每一場對戰都將是硬仗。地主中國隊擁有主場優勢與剛翻新完工、可容納約5000名觀眾的熊貓紀念棒球場加持，他們將力拚突圍。而排名較高的尼加拉瓜與在經典賽打出驚奇的捷克，則是晉級的大熱門。
這場資格賽不僅是爭奪12強正賽門票的殊死戰，更是邁向2028洛杉磯奧運的關鍵一步。WBSC秘書長劉明珠也特別強調了中山市與棒球的深厚淵源，這座擁有豐富棒球文化底蘊的城市，將見證歷史性的一刻。
世界12強賽中山資格賽完整賽程表（單循環賽）
|比賽日期
|開打時間
|對戰組合
|11月26日（四）
|12:00
|尼加拉瓜 vs. 英國
|18:30
|捷克 vs. 中國
|11月27日（五）
|12:00
|捷克 vs. 尼加拉瓜
|18:30
|中國 vs. 英國
|11月28日（六）
|12:00
|英國 vs. 捷克
|18:30
|中國 vs. 尼加拉瓜
電視轉播：台灣地區電視轉播單位目前尚未正式公布。此前愛爾達電視曾轉播過B組資格賽。
線上串流平台：觀眾可透過WBSC官方YouTube頻道、ELTA.tv，或購買官方OTT平台GameTime的賽事套票收看直播與隨選重播（VOD）。詳細購買方案與限制請依官方公告為準。
🇳🇮 尼加拉瓜 (Nicaragua) 代表隊名單
|守備位置
|球員姓名 / 教練名稱
|投手 (Pitchers)
|阿瑪多（Álvaro Amador）、奧班多（Ángel Obando）、赫伯特（Duque Hebbert）、B.托雷斯（Bryan Torres）、D.貝穆德斯（Danilo Bermúdez）、梅希亞（Dilmer Mejía）、古提瑞茲（Elías Gutiérrez）、伯頓（Kenword Burton）、克魯茲（Keny Cruz）、赫南德茲（Melvin Hernández）、P.托雷斯（Pedro Torres）、戈梅茲（Santos Gómez）、S.歐洛茲柯（Stanling Orozco）
|捕手 (Catchers)
|里維拉（Ronald Rivera）、波恩（Rodolfo Bone）
|內野手 (Infielders)
|艾斯皮諾薩（Aldo Epinoza）、阿萊格里亞（Benjamín Alegría）、萊頓（Brandon Leytón）、庫斯伯特（Cheslor Cuthbert）、雷尤（Elian Rayo）、楚希尤（Emanuel Trujillo）、羅培茲（Jesús López）、J.歐洛茲柯（José Saúl Orozco）
|外野手 (Outfielders)
|桑多瓦（Cristhian Sandoval）、蒙特奧托（Luis Montealto）、門多薩（Omar Mendoza）、S.貝穆德斯（Sandy Bermúdez）
|教練團 (Staff)
|總教練 吉多（Sandor Guido）、投手教練 穆里歐（Cairo Murillo Sr.）、牛棚教練 勞德茲（Julio C. Raudez Sr.）、教練 桑契斯（Julio Sánchez）、教練 阿維蘭（Jorge Luis Avellán）、教練 洛培茲（Antenor López）、打擊教練 賽門（Randall Simon）
|守備位置
|球員姓名
|投手 (Pitchers)
|V.貝拉內克（Viktor Beránek）、杜菲克（Tomáš Duffek）、艾爾柯利（Lukáš Ercoli）、赫勞奇（Lukáš Hlouch）、強森（Ryan Johnson）、克雷切克（David Křeček）、諾瓦克（Jan Novák）、諾沃特尼（Matyáš Novotný）、翁德拉（Tomáš Ondra）、帕卡爾（Lukáš Pacal）、維切爾卡（Boris Večerka）、文特魯巴（Vojtěch Ventruba）、薩瓦迪爾（Tadeáš Zavadil）
|野手 (Position Players)
|切爾文卡（Martin Červenka）、溫克勒（Jakub Winkler）、布貝尼克（Matouš Bubeník）、穆希克（Martin Mužík）、佩爾尼茨卡（Martin Pernička）、艾斯卡拉（William Escala）、門希克（Vojtěch Menšík）、布拉熱克（Šimon Blažek）、克雷奇日克（Marek Krejčiřík）、克魯普（Marek Chlup）、辛德爾卡（Michal Šindelka）、普雷伊達（Max Prejda）、普羅科普（Milan Prokop）
|職位 / 所屬省市
|人數
|姓名
|總教練
|1
|陳彪（江蘇）
|教練員
|4
|褚夫佳、余堯、韓國軍、張凡（江蘇）
|江蘇省
|17
|吳安俊、經輝、王唯一、王立子、居澔羽、曹杰、王磊、伏文龍、李孝煬、黎凝佶、朱旭東、陳佳豪、楊默、孟凡慈、林柯禹、王濤、呂修鑫
|廣東省
|5
|孫易聰、周奕、吳啟銳、伊帥、華旦才讓
|上海市
|4
|韓嘯、王翔、李建業、唐政佳
|天津市
|4
|孫廣軒、楊力炫、丁樹桐、陳嘉績
|四川省
|3
|李雨洋、趙偉、王天佑
|山東省
|2
|黃照翔、孟子聰
|湖南省
|2
|呂博遠、強巴仁增
|北京市
|1
|索旭迪
|福建省
|1
|付華宸