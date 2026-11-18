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▲台美混血好手「龍仔」強納森・龍（Jonathon Long）未被放進40人名單，他本季在3A出賽133場轟出16發全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

大聯盟各隊完成規則五選秀前的40人名單保護作業，費城人火球男潘文輝、響尾蛇左投林昱珉、紅雀高大右投林振瑋，以及馬林魚台灣混血強打「龍仔」強納森・龍（Jonathon Long）都未獲球團保護。4人將符合在預定於美國時間12月9日舉行的規則五選秀中，可能被其他球隊挑走，甚至直接獲得挑戰大聯盟的機會。費城人將22歲游擊手林孔（Bryan Rincon）加入40人名單，避免這名農場第4、全大聯盟第96名潛力新秀遭其他球隊挑走。林孔本季在2A出賽118場，敲出26轟、跑出30次盜壘，OPS高達.927，被視為最快明年就可能升上大聯盟的內野戰力。費城人完成異動後，40人名單仍只有39人，卻未將潘文輝納入。除了潘文輝，農場第6名艾斯柯巴（Aroon Escobar）、第19名維拉維森西歐（Juan Villavicencio）及第26名左投葛雷夫斯（Mavis Graves），也都未獲保護。現年24歲的潘文輝曾飆出時速160公里火球，本季傷癒後一路從1A、高階1A升上2A，合計出賽38場且全部擔任後援，投40.2局取得5勝0敗、防禦率3.10，另有7次中繼成功及6次救援成功。潘文輝本季送出48次三振，僅有14次保送，每9局三振數達10.6次。雖然在2A的23場登板防禦率為3.52，壓制力不如低階聯盟突出，但高速球與三振能力仍是足以吸引其他球隊的突出武器。馬林魚也沒有將強納森・龍放進40人名單。現年24歲的他季中由芝加哥小熊被交易至馬林魚，是馬林魚送出左投賈瑞特（Braxton Garrett）所換回的兩名潛力新秀之一，目前名列球團農場第19。強納森・龍本季都在3A出賽，效力兩支球隊合計133場，繳出打擊率.275、上壘率.369、長打率.447，敲出16支全壘打、36支二壘安打並貢獻83分打點，整體攻擊指數為.816，已經累積接近大聯盟門前的完整球季經驗。相較潘文輝，「龍仔」的成熟度更高，也能守一壘與角落外野；但他的守備位置較缺乏稀有性，長打能力是否足以讓球隊願意為他保留一整季大聯盟板凳名額，將是被選機率的關鍵。除潘文輝外，響尾蛇左投林昱珉與紅雀右投林振瑋也未被放進40人名單。兩人都符合規則五選秀資格，但球探評估重點與被選機率不盡相同。現年23歲的林昱珉已完成第2個3A球季，本季出賽28場，其中26場先發，累積129局投球，繳出9勝9敗、防禦率5.16，送出97次三振及59次四壞球保送，被打擊率2成59，每局被上壘率1.46。響尾蛇此次一口氣保護6名新秀，仍未將他納入40人名單。林昱珉的優勢是已累積兩年3A經驗，距離大聯盟僅一步之遙，且左投身分具有市場價值；不過，本季防禦率、保送率與被上壘率偏高，能否立即承擔大聯盟工作仍有疑問。其他球團若選中他，可能評估改以長中繼或左投牛棚角色，降低必須整季留在26人名單的負擔。身高201公分的林振瑋本季首度完整征戰2A，出賽26場、17場先發，戰績6勝6敗、防禦率5.00，另有3次救援成功；他在102.2局飆出118次三振，展現突出的製造揮空能力，但也投出51次保送，每局被上壘率1.42。紅雀最終只將巴耶茲（Jesus Baez）與奧德爾（Jacob Odle）放進40人名單，選擇讓林振瑋暴露在規則五選秀。2026年規則五選秀預定於美國時間12月9日在聖地牙哥冬季會議舉行。各隊可從其他球團未受40人名單保護、且符合年資資格的小聯盟球員中挑人。潘文輝、林昱珉、林振瑋與強納森・龍若在大聯盟階段被選中，都將直接進入新球隊的40人名單，並原則上必須整季留在26人名單。這項規定讓4人存在「換隊直升大聯盟」的機會，也提高其他球團出手挑人的門檻。另一項變數是現行勞資協議將於美國時間12月1日到期。大聯盟官網指出，若勞資雙方未能及時達成新協議，預定12月9日進行的規則五選秀也可能受到封館影響，因此選秀日期仍須視後續談判狀況而定。