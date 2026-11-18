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▲周國健過去還當過陸軍專科學校第34任校長。（圖／翻攝自陸軍專科學校）

退役少將轉任欣欣百貨總經理的周國健，遭爆料今年9月底在一場中秋餐敘上酒後失態，不僅藉故搭訕、強行與一名女職員十指緊扣及意圖摟抱，同場更有另外4名女性遭到言語或肢體騷擾。其中一名受害女職員向所屬單位申訴後，卻疑遭冷處理並外洩隱私、蒙受二次傷害，目前已正式前往警局報案提告。根據《鏡週刊》報導，這起職場性騷擾事件發生在今年9月24日中午，退輔會旗下某單位於欣欣百貨二樓餐廳舉辦中秋聯誼餐會。隨著主持長官及賓客陸續離席，身為地主的周國健在幾杯黃湯下肚後，先是與餐廳女高層互動熱絡並出現「摸手」舉動，接著便將目標轉向受害職員B女。知情人士A先生指出，周國健當時先藉故向B女搭訕、頻頻勸酒，隨後以名字特別為由替她點歌並邀舞。B女半推半就共舞時，周國健竟趁機伸出鹹豬手，多次撫摸她的手部更強行十指交扣，甚至試圖將她摟入懷中。B女因極度恐懼藉故想離開，周國健還刻意擋住去路。此外，當天餐會中另有4名女職員也遭言語或肢體碰觸騷擾，但大家因顧忌周國健前金防部副指揮官，官至少將的「將軍級」高層背景，只能選擇隱忍。因此事後只有B女鼓起勇氣向所屬單位主管反映，但她等來的卻是消極對待。A先生表示，該單位遲遲未依《性別平等工作法》召開性平調查會議，僅要求被害人自行填寫事發經過，甚至直接將申訴簽署資料與心理諮商文件放在B女辦公桌上，嚴重違反保密義務，造成被害人二度創傷。雖然欣欣百貨女董事長事後曾傳簡訊致歉安撫，但周國健本人卻對B女不聞不問，私下更聲稱當時喝醉「不記得、不知道」，甚至強硬表示已委任律師準備反擊。而B女在10月不幸遭遇車禍導致腦震盪與腦水腫，休養期間她擔心內部申訴石沉大海，所以已於11月初前往台北市婦幼警察隊正式報案提告，並提出正式書面道歉、捐款至少10萬元給社福機構，以及全額負擔本案衍生律師費等三項訴求。針對總經理遭控性騷擾一事，欣欣百貨發表聲明回應週刊，強調接獲訊息第一時間即依公司相關辦法與勞動法令秉持公正、保密原則辦理，目前全案已進入司法程序，公司將全力配合調查，若查證屬實必依情節懲處、「勿枉勿縱、絕不寬貸」，並澄清同仁多次以柔性管道轉達歉意，「絕無拒絕道歉等情」。