退役少將轉任欣欣百貨總經理的周國健，遭爆料今年9月底在一場中秋餐敘上酒後失態，不僅藉故搭訕、強行與一名女職員十指緊扣及意圖摟抱，同場更有另外4名女性遭到言語或肢體騷擾。其中一名受害女職員向所屬單位申訴後，卻疑遭冷處理並外洩隱私、蒙受二次傷害，目前已正式前往警局報案提告。
欣欣百貨總經理爆性騷擾5女！酒醉伸鹹豬手
根據《鏡週刊》報導，這起職場性騷擾事件發生在今年9月24日中午，退輔會旗下某單位於欣欣百貨二樓餐廳舉辦中秋聯誼餐會。隨著主持長官及賓客陸續離席，身為地主的周國健在幾杯黃湯下肚後，先是與餐廳女高層互動熱絡並出現「摸手」舉動，接著便將目標轉向受害職員B女。
知情人士A先生指出，周國健當時先藉故向B女搭訕、頻頻勸酒，隨後以名字特別為由替她點歌並邀舞。B女半推半就共舞時，周國健竟趁機伸出鹹豬手，多次撫摸她的手部更強行十指交扣，甚至試圖將她摟入懷中。B女因極度恐懼藉故想離開，周國健還刻意擋住去路。
受害女申訴遭二度傷害 周國健否認性騷擾
此外，當天餐會中另有4名女職員也遭言語或肢體碰觸騷擾，但大家因顧忌周國健前金防部副指揮官，官至少將的「將軍級」高層背景，只能選擇隱忍。因此事後只有B女鼓起勇氣向所屬單位主管反映，但她等來的卻是消極對待。
A先生表示，該單位遲遲未依《性別平等工作法》召開性平調查會議，僅要求被害人自行填寫事發經過，甚至直接將申訴簽署資料與心理諮商文件放在B女辦公桌上，嚴重違反保密義務，造成被害人二度創傷。雖然欣欣百貨女董事長事後曾傳簡訊致歉安撫，但周國健本人卻對B女不聞不問，私下更聲稱當時喝醉「不記得、不知道」，甚至強硬表示已委任律師準備反擊。
受害女不願姑息選擇報案 欣欣百貨出面回應
而B女在10月不幸遭遇車禍導致腦震盪與腦水腫，休養期間她擔心內部申訴石沉大海，所以已於11月初前往台北市婦幼警察隊正式報案提告，並提出正式書面道歉、捐款至少10萬元給社福機構，以及全額負擔本案衍生律師費等三項訴求。
針對總經理遭控性騷擾一事，欣欣百貨發表聲明回應週刊，強調接獲訊息第一時間即依公司相關辦法與勞動法令秉持公正、保密原則辦理，目前全案已進入司法程序，公司將全力配合調查，若查證屬實必依情節懲處、「勿枉勿縱、絕不寬貸」，並澄清同仁多次以柔性管道轉達歉意，「絕無拒絕道歉等情」。
📌欣欣百貨完整5點聲明內容如下：
1. 欣欣百貨公司於接獲相關訊息後，於第一時間依據公司《性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法》與相關勞動法令規定，秉持公正、客觀、保密原則辦理。
2. 現全案已由司法機關調取相關資料釐清，欣欣百貨公司全力配合，並嚴遵保密義務，維護相關當事人的名譽與隱私。
3. 待調查結果釐清後，若查證屬實，本公司將依情節輕重對涉案人員進行懲處，勿枉勿縱、絕不寬貸。
4. 另案發迄今為避免該名被害人二次傷害，同仁多次以柔性管道轉達歉意，絕無拒絕道歉等情；另欣欣百貨公司為上市公司，以董事會為最高指導決策單位。
5.欣欣百貨公司一向重視職場性別平等及人身安全，對於此次事件引發社會大眾與合作夥伴的關切，公司深表遺憾與歉意。公司將以此為戒，持續加強員工性騷擾防治宣導與教育訓練，確保全體員工擁有一個安全、尊嚴且友善的工作環境。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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根據《鏡週刊》報導，這起職場性騷擾事件發生在今年9月24日中午，退輔會旗下某單位於欣欣百貨二樓餐廳舉辦中秋聯誼餐會。隨著主持長官及賓客陸續離席，身為地主的周國健在幾杯黃湯下肚後，先是與餐廳女高層互動熱絡並出現「摸手」舉動，接著便將目標轉向受害職員B女。
知情人士A先生指出，周國健當時先藉故向B女搭訕、頻頻勸酒，隨後以名字特別為由替她點歌並邀舞。B女半推半就共舞時，周國健竟趁機伸出鹹豬手，多次撫摸她的手部更強行十指交扣，甚至試圖將她摟入懷中。B女因極度恐懼藉故想離開，周國健還刻意擋住去路。
此外，當天餐會中另有4名女職員也遭言語或肢體碰觸騷擾，但大家因顧忌周國健前金防部副指揮官，官至少將的「將軍級」高層背景，只能選擇隱忍。因此事後只有B女鼓起勇氣向所屬單位主管反映，但她等來的卻是消極對待。
A先生表示，該單位遲遲未依《性別平等工作法》召開性平調查會議，僅要求被害人自行填寫事發經過，甚至直接將申訴簽署資料與心理諮商文件放在B女辦公桌上，嚴重違反保密義務，造成被害人二度創傷。雖然欣欣百貨女董事長事後曾傳簡訊致歉安撫，但周國健本人卻對B女不聞不問，私下更聲稱當時喝醉「不記得、不知道」，甚至強硬表示已委任律師準備反擊。
受害女不願姑息選擇報案 欣欣百貨出面回應
而B女在10月不幸遭遇車禍導致腦震盪與腦水腫，休養期間她擔心內部申訴石沉大海，所以已於11月初前往台北市婦幼警察隊正式報案提告，並提出正式書面道歉、捐款至少10萬元給社福機構，以及全額負擔本案衍生律師費等三項訴求。
針對總經理遭控性騷擾一事，欣欣百貨發表聲明回應週刊，強調接獲訊息第一時間即依公司相關辦法與勞動法令秉持公正、保密原則辦理，目前全案已進入司法程序，公司將全力配合調查，若查證屬實必依情節懲處、「勿枉勿縱、絕不寬貸」，並澄清同仁多次以柔性管道轉達歉意，「絕無拒絕道歉等情」。
📌欣欣百貨完整5點聲明內容如下：
1. 欣欣百貨公司於接獲相關訊息後，於第一時間依據公司《性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法》與相關勞動法令規定，秉持公正、客觀、保密原則辦理。
2. 現全案已由司法機關調取相關資料釐清，欣欣百貨公司全力配合，並嚴遵保密義務，維護相關當事人的名譽與隱私。
3. 待調查結果釐清後，若查證屬實，本公司將依情節輕重對涉案人員進行懲處，勿枉勿縱、絕不寬貸。
4. 另案發迄今為避免該名被害人二次傷害，同仁多次以柔性管道轉達歉意，絕無拒絕道歉等情；另欣欣百貨公司為上市公司，以董事會為最高指導決策單位。
5.欣欣百貨公司一向重視職場性別平等及人身安全，對於此次事件引發社會大眾與合作夥伴的關切，公司深表遺憾與歉意。公司將以此為戒，持續加強員工性騷擾防治宣導與教育訓練，確保全體員工擁有一個安全、尊嚴且友善的工作環境。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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