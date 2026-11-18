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網紅愛莉莎莎在Podcast《莎晨報》專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，開場就坦言，自己過去曾公開支持柯文哲，被部分她稱為「青鳥」的網友批評後，一度連帶對民進黨和沈伯洋產生反感。後來她回頭想，如果只聽立場相近的人說話，自己也可能變成只看政黨、不看候選人的選民，因此決定邀沈伯洋上節目，直接聽他談打算怎麼治理台北。愛莉莎莎說，當年在網路上受到的批評，影響了她看待沈伯洋的方式。她重新思考後，認為支持一個政黨，不代表就得討厭另一方，也不該光憑政黨標籤評斷候選人。沈伯洋則透露，自己是愛莉莎莎的忠實觀眾，也認為即使政治立場不同，還是可以坐下來談市民每天會遇到的問題。訪談中，兩人從台北市的違建和頂樓鐵皮加蓋談起，也聊到包租代管、青年基金，以及如何減輕公務員的工作壓力。針對內湖交通，沈伯洋談到以分時上下班分散尖峰車流的構想；兩人也討論他提出的「防詐疫苗」。話題從租屋、通勤一路談到防詐，讓這場訪問回到候選人提出的市政方案。愛莉莎莎另外透露，籌備訪談期間，她也曾主動聯繫台北市長蔣萬安團隊，希望邀他上節目，但她形容訊息「不讀不回」。至於這次與沈伯洋對談，她談到的轉變，是願意先聽不同立場的候選人說什麼，再做自己的判斷。