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黃暐瀚質疑「松機遷建」未列公報：不再視為正式政見

鍾沛君釋疑「時間差」 狠酸：舔綠還裝就矯情了

黃暐瀚澄清：我是政治記者 但沒有參選經驗

台北市長選舉公報近日寄送，眼尖民眾發現，尋求連任的台北市長蔣萬安先前宣布的「松山機場遷建」政策，卻未出現在政見欄。對此，資深媒體人黃暐瀚昨（17）日質疑，既然蔣萬安未將這項重大政策列入選舉公報，他就不再將其視為正式政見。隨後國民黨台北市議員鍾沛君反嗆，候選人9月登記時就必須繳交公報政見，蔣萬安10月才提出松機遷建，批評黃暐瀚「時間差，裝不懂」、「雙標」。黃暐瀚昨發文表示，公職候選人刊登在選舉公報上的政見，是「要對選民負責」且「神聖且嚴肅的」，一旦當選，未來4年選民便可以據此要求兌現。他指出，蔣萬安先前曾慎重召開記者會提出「松機廢除」，如今卻未將相關政策列入公報，身為台北市民感到疑惑並不奇怪。黃暐瀚直言，「對我來說，從今天起『松機廢除』將不再是蔣市長的『正式政見』。」針對有人反問，沈伯洋的「市民大道縫合」、「無限都更」同樣未列入公報，質疑他瞎了嗎？黃暐瀚直言回「我沒瞎」，並指出沈伯洋公報政見右下角附有QR Code，掃描後可以查詢相關政策。但他也強調，仍會將候選人直接列在公報中的內容，視為優先政見。而黃暐瀚的質疑一出，鍾沛君便也發文提出3點反擊。首先，她提到，候選人登記時就必須同步繳交選舉公報政見稿，送件後無法增改。蔣萬安9月4日登記參選，直到10月8日才召開記者會宣布「松機遷建、打造台北AI園區」，並於10月31日辯論會重申。鍾沛君質疑，「就因為時間差，所以『松機遷建』沒有印上競選公報，跑了多年政治新聞的黃暐瀚，會不知道這個流程？」其次，鍾沛君指出，沈伯洋9月2日登記參選，但「無限都更」、「市民大道縫合」，以及7月提出的「健身小巴」也沒有寫進公報。她批評黃暐瀚替沈伯洋解釋，卻用不同標準檢視蔣萬安。另針對QR Code，鍾沛君也反擊，蔣萬安同樣附上QR Code，黃暐瀚卻未一併提及，直批「又雙標！」第三，鍾沛君質疑，民進黨立委林俊憲、林楚茵當天也針對蔣萬安公報政見提出批評，黃暐瀚的攻擊角度與時間點和綠營相似，狠批「中央廚房真香，完美合流綠營打手！」，她並怒嗆「天要下雨，娘要嫁人，哥要舔綠，旁人本來也說不得什麼，還要裝，就矯情了。」不過面對鍾沛君的反擊，黃暐瀚晚間再度發文表示，首先感謝有人提醒，選舉公報內容必須在登記參選當天繳交。他坦言，「我雖是政治記者，但並沒有參選經驗，也沒繳交過公報政見，藉此釐清，非常謝謝。」黃暐瀚指出，沈伯洋9月2日登記、蔣萬安9月4日登記，因此兩人在登記之後才提出的政見，原則上都不會出現在選舉公報。蔣萬安10月8日提出、10月21日在議會專案報告的松機遷移政策，以及沈伯洋10月31日提出的無限都更、11月12日提出的市民大道縫合，都屬於此類情況。至於2人的政見如何查詢，黃暐瀚表示，「所幸兩人都使用了 QRcode 連結，沈連到政策官網，蔣連到個人臉書，讓網友可以自行查詢。」他最後表示，「事情釐清就好，沒必要生氣。」