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川普不打算主動談台灣 稱習近平一定會提

Quad峰會聚焦印太安全 川普喊10個月追上中國稀土產能

川普擬會普丁、盼見金正恩 俄烏戰爭也列議程

美國總統川普（Donald Trump）17日抵達菲律賓馬尼拉，展開亞洲訪問行程，預計19日在中國深圳與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。面對外界關注台灣議題是否成為川習會焦點，川普表示，他確信習近平會主動提起台灣，自己不需要先開口。除了台海局勢，美中貿易、科技競爭及關鍵礦產供應，也預料將是雙方討論重點。根據《彭博》報導，川普17日在菲律賓接受媒體訪問時，被問及是否打算在與習近平會談時主動提出台灣問題。川普回應：「他會提這件事，我不必提起。」不過，他並未進一步說明雙方可能如何討論台灣，也沒有透露美方是否準備提出具體主張。川普預計18日與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在馬拉坎南宮舉行雙邊會談，隨後前往中國深圳，出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，並於19日與習近平會晤。這將是川普與習近平今年第3次會談。外界預期，除了台灣問題，雙方也可能就貿易爭端、AI科技競爭及稀土等關鍵礦產供應交換意見。川普17日抵達馬尼拉後，與日本首相高市早苗、印度總理莫迪（Narendra Modi）及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行四方安全對話（Quad）領袖峰會，這也是四國自2024年9月以來首次召開領袖會議。川普宣布，四國將投入超過8500萬美元（約新台幣27.9億元）的技術及財務援助，推動印太地區的人工智慧技術發展，並啟動新的「超級智慧加速計畫」。在關鍵礦產方面，川普坦言美國起步較晚，但強調已達成新的合作協議，並宣稱美國有望在10個月內追上中國的稀土生產水準。峰會結束後，四國發表聯合聲明，雖未直接點名中國，但對利用出口管制等措施施加經濟脅迫表達關切，並強調反對任何企圖以單方面行動改變區域現狀、破壞和平穩定的行為。四國也承諾深化海洋監視、網路安全及海底電纜合作，以維護印太地區的安全與供應鏈韌性。除了川習會，川普也透露，若行程允許，希望在APEC峰會期間與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談，並計畫尋求中俄協助推動結束俄烏戰爭。另有報導指出，川普預定19日與習近平舉行雙邊會談後，再與普丁進行三方會談，但相關安排仍有待進一步確認。川普也聲稱，北韓領導人金正恩有意在中國與他會面。不過，北韓並非APEC成員，金正恩也尚未證實將出席相關活動。中國外交部發言人郭嘉昆17日被問及此事時，僅表示沒有相關消息。